Apostas online: o vício que gera dívidas e destrói famílias

A psicóloga Luciana Grandin analisa o Efeito Bets após alta de 600% na busca por ajuda e indica caminhos para conter dívidas e sofrimento emocional

Freepik

O cenário brasileiro neste início de 2026 revela uma transformação profunda e preocupante na saúde mental coletiva: a onipresença avassaladora das apostas digitais. O que se observa na TV aberta e nos esportes – onde patrocínios, nomes de arenas e até de campeonatos tradicionais foram cedidos a esse mercado – vai muito além do marketing tradicional.

Trata-se de uma verdadeira ofensiva psicológica, desenhada para convencer o cidadão comum de que as apostas são como itens básicos de entretenimento, sem qualquer risco financeiro comprometedor. Por trás desse cerco, que trabalha para tornar o jogo socialmente indistinguível de um lazer comum, oculta- se uma realidade que tem transbordado para o atendimento psicológico clínico: o rastro de destruição de indivíduos que perderam a autonomia em nome de um algoritmo de recompensa.

O salto de 600% e a crise invisível

A compreensão desse fenômeno exige múltiplas discussões, que considerem desde a profundidade da individualidade trabalhada no consultório até a dinâmica macrossocial que sustenta toda essa engrenagem. O fato é que, ao unirmos a escuta técnica à análise sistêmica, observa-se que o vício em apostas deixou de ser uma questão de nicho para se tornar uma crise social e ocupacional que ignora fronteiras de classe ou escolaridade.

O cotidiano da clínica psicológica adulta registra um fenômeno inédito: entre novembro de 2025 e fevereiro de 2026, a procura por auxílio em casos graves de apostas digitais saltou 600%. É uma estatística que desmascara a vulnerabilidade de profissionais de alta performance, pais e mães de família, mergulhados em um isolamento psíquico profundo, sustentando uma vida dupla que corrói, simultaneamente, o patrimônio financeiro e a dignidade emocional.

A máscara da normalidade e o abismo das dívidas

Diferente de outras dependências que deixam marcas físicas imediatas, o Transtorno do Jogo – classificado oficialmente pelo DSM-5 como uma dependência comportamental tão severa quanto o vício em substâncias químicas – possui um caráter perversamente silencioso. Ele permite que o indivíduo sustente uma fachada de normalidade absoluta enquanto, nos bastidores, sua estrutura de vida entra em colapso.

Na prática clínica, observa-se um padrão doloroso: patrimônios erguidos ao longo de décadas sendo consumidos, em poucos meses, por "cliques" compulsivos. Quando o crédito oficial se esgota, o desespero empurra essas pessoas para o submundo da agiotagem, alimentando um ciclo de medo, vergonha e isolamento.

É fundamental entender que esse mergulho não é uma escolha deliberada ou falta de caráter, mas um verdadeiro sequestro do sistema de recompensa do cérebro. Alimentado pela dopamina do “quase ganho” e por algoritmos desenhados para capturar a atenção, o apostador entra em um regime de “reforço intermitente” que anula a lógica e a própria autonomia.

Ele passa a viver uma ambivalência cruel: o mesmo celular que promete a solução para suas dívidas é o carrasco que as amplia, mantendo-o preso em um looping em que o discernimento é sacrificado em nome da compulsão. O resultado é um rastro de destruição que atinge o ápice quando a família ou o empregador finalmente descobrem que a estabilidade foi sacrificada em silêncio, deixando todos diante de uma realidade que parece, a princípio, impossível de consertar.

O resgate da verdade: onde a cura começa

Embora o cenário pareça devastador, o caminho da mudança não começa pelo fechamento das contas financeiras, mas pela quebra do silêncio. A vergonha é o que mantém o ciclo da dependência vivo; o acolhimento é o que o interrompe. Admitir que o controle se perdeu não é um sinal de fracasso, mas o primeiro passo técnico para a retomada da autonomia.

O tratamento especializado, unindo a psicologia clínica à compreensão dessas novas dinâmicas digitais, permite reconstruir o que foi quebrado, provando que a dignidade humana é sempre maior que qualquer algoritmo.

O efeito bets e o compromisso social

Como sociedade, precisamos questionar o custo dessa onipresença publicitária. Onde termina o lazer e começa o adoecimento que destrói famílias em silêncio? O “Efeito Bets” não é uma questão de sorte; uma crise de saúde mental pública que exige regulação e, acima de tudo, coragem para encarar a verdade que os anúncios omitem. A retomada da vida começa quando reconhecemos que a liberdade de escolha não pode – e não deve – ser sacrificada em nome de um clique.

Luciana Grandin – CRP: 06/66047

Psicóloga

Membro da Brazil Health