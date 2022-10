Apsen e Jovem Pan lançam ‘Amor pela Vida’, uma homenagem ao Dia do Médico

A farmacêutica, em parceria com a emissora, produziu um webdocumentário para mostrar o papel essencial que o lado humano dos médicos representa na vida de cada paciente

Com a missão de promover a saúde entre os brasileiros, a Apsen Farmacêutica se une à Jovem Pan em um webdocumentário emocionante de amor pela vida, ilustrando a participação essencial dos médicos na vida de todos. O documentário reuniu casos reais de pacientes que viveram momentos difíceis, mostrando um pouco da experiência dessas pessoas, desde o momento da descoberta até a alta do hospital, enfatizando a importância que o cuidado humanizado dos médicos representou em cada uma dessas vidas. Entre os casos apresentados, temos a história de Rodrigo Mussi, ex-participante do “BBB 22”, que sofreu um grave acidente em março deste ano. O relato ilustra destalhes do tratamento, além do carinho recebido pelos médicos e a importância do apoio de cada um deles durante o processo de recuperação.

Além do ex-BBB, a homenagem também conta com os depoimentos de Mena, que, com muito otimismo, superou um caso de câncer, e Ana Cláudia, com a descoberta de paralisia cerebral da filha Isabella. Todos eles se conectam com um sentimento em comum: o agradecimento a todos os médicos, que foram cruciais para que suas vidas ganhassem uma nova chance de escrever os próximos capítulos. Você pode assistir a “Amor Pela Vida”, o webdoc Apsen produzido pela Jovem Pan em homenagem ao Dia do Médico, pelo aplicativo Panflix e também pelo YouTube, no canal Jovem Pan News.

