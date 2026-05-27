Artrose no joelho em adultos ativos amplia busca por tratamentos menos invasivos

Cada vez mais comum também entre pessoas de meia-idade, a artrose no joelho deixou de ser vista apenas como ‘desgaste da idade’ e passou a exigir estratégias precoces para preservar mobilidade e qualidade de vida

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Dor ao subir escadas, dificuldade para caminhar longas distâncias, sensação de rigidez ao levantar da cama ou desconforto persistente após atividade física. Sintomas como esses vêm se tornando cada vez mais frequentes nos consultórios ortopédicos, especialmente relacionados à artrose no joelho.

Tradicionalmente associada ao envelhecimento, a doença passou a aparecer também em adultos mais jovens e fisicamente ativos, impulsionada por fatores como excesso de peso, sedentarismo, lesões esportivas prévias e aumento da expectativa de vida da população.

Segundo a Organização Mundial da Saúde, a osteoartrite está entre as principais causas de incapacidade no mundo. O joelho é uma das articulações mais afetadas, justamente por suportar grande parte da carga corporal ao longo da vida.

O problema é que muitas pessoas ainda enxergam a artrose como consequência inevitável da idade e acabam adiando o diagnóstico e o tratamento. Isso pode acelerar a perda de mobilidade e comprometer significativamente a qualidade de vida.

A artrose já não afeta apenas idosos

A artrose é caracterizada pelo desgaste progressivo da cartilagem das articulações, acompanhado de inflamação, alterações ósseas e perda gradual da função articular.

Embora o envelhecimento continue sendo um dos principais fatores de risco, hoje já existe aumento importante de casos em pessoas de meia-idade, especialmente naquelas que sofreram lesões ligamentares, ruptura de menisco ou impacto repetitivo nos joelhos ao longo da vida.

Além disso, o crescimento da obesidade também exerce papel importante. Cada quilo extra aumenta significativamente a carga sobre os joelhos, favorecendo inflamação e desgaste progressivo da articulação.

O resultado é uma população cada vez mais ativa, vivendo mais tempo, mas também convivendo por mais anos com dores articulares crônicas.

A dor interfere muito além da caminhada

Muita gente associa a artrose apenas à dor mecânica no joelho. Mas os impactos da doença costumam ser bem mais amplos.

Com a progressão do quadro, tarefas simples podem se tornar difíceis: levantar da cadeira, entrar no carro, praticar exercícios ou até permanecer muito tempo em pé.

Em muitos pacientes, a dor leva à redução da atividade física, provocando perda muscular, ganho de peso e piora da estabilidade articular. Isso cria um ciclo progressivo de limitação funcional.

Além do impacto físico, a artrose frequentemente afeta humor, autonomia e vida social. Estudos mostram associação importante entre dor crônica articular, ansiedade, distúrbios do sono e redução da qualidade de vida.

Por isso, o diagnóstico precoce faz tanta diferença.

Identificar o problema nas fases iniciais permite iniciar estratégias capazes de reduzir inflamação, preservar movimento e retardar a progressão do desgaste.

Hoje, sabe-se que manter o paciente em movimento, de maneira orientada e segura, é parte fundamental do tratamento.

O foco atual é preservar a articulação pelo maior tempo possível

Nos últimos anos, o tratamento da artrose passou por mudanças importantes. A ideia de que o paciente só teria duas opções – conviver com a dor ou partir para uma prótese – vem perdendo espaço.

Atualmente, existem diferentes abordagens menos invasivas voltadas ao controle da dor, melhora funcional e preservação articular.

Dependendo do estágio da doença, o tratamento pode incluir fisioterapia, fortalecimento muscular, controle de peso, atividade física orientada, palmilhas específicas, medicamentos, infiltrações articulares e terapias regenerativas ainda em estudo e evolução.

O fortalecimento da musculatura ao redor do joelho, por exemplo, ajuda a reduzir sobrecarga sobre a articulação e melhora estabilidade e mobilidade.

As infiltrações intra-articulares também evoluíram nos últimos anos e podem ser utilizadas em casos selecionados para controle de sintomas e melhora funcional.

É importante deixar claro que nenhum tratamento interrompe completamente o envelhecimento articular. O objetivo atual é reduzir dor, preservar movimento e retardar ao máximo a necessidade de cirurgia.

A prótese continua sendo uma solução extremamente importante para casos avançados, mas a medicina moderna busca cada vez mais prolongar a vida útil da articulação natural.

O mais importante é abandonar a ideia de que sentir dor no joelho faz parte normal do envelhecimento. Quanto mais cedo o paciente procura avaliação especializada, maiores são as chances de manter mobilidade, independência e qualidade de vida por muitos anos.

Dr. Pedro Debieux Vargas Silva – CRM/SP 121.778 | RQE 73.908

Ortopedista

Doutorado na Universidade Federal de São Paulo

Pós-doutorado na Universidade de Connecticut

Membro da Brazil Health