Até onde o clareamento dental funciona? O que limita o resultado do tratamento

Entenda o que influencia o resultado do clareamento e quando outros tratamentos são indicados, segundo o dentista Dr. Gustavo Crepaldi

Clareamento dental



Ter dentes brancos é um dos desejos mais comuns nos consultórios odontológicos. O clareamento dental é, sem dúvida, uma das formas mais conservadoras e acessíveis de transformar o sorriso. No entanto, como qualquer procedimento clínico, ele possui limitações técnicas e biológicas que precisam ser compreendidas para que as expectativas do paciente estejam alinhadas com a realidade.

Como o clareamento funciona de verdade

O clareamento não é um processo de “pintura” dos dentes, mas sim uma reação química. Os agentes clareadores (peróxidos) penetram no esmalte e na dentina, quebrando as moléculas de pigmentos escurecidos. Abaixo, listamos os principais pontos que definem até onde esse tratamento pode ir.

O que pode impedir um resultado mais branco

O “teto” biológico de clareamento

Cada pessoa possui uma cor base genética. Assim como o tom da pele ou a cor dos olhos, a estrutura do dente tem um limite de saturação. Isso significa que chegará um ponto em que o dente não clareará mais, independentemente da concentração do gel ou do tempo de exposição. Forçar esse limite pode causar danos à polpa do dente ou sensibilidade extrema, sem ganho estético adicional.

Restaurações, coroas e próteses

Um dos limites mais importantes é que o gel clareador só age em tecidos naturais. Resinas, porcelanas e outros materiais restauradores não mudam de cor com o tratamento. Se o paciente possui restaurações nos dentes da frente, elas precisarão ser trocadas após o clareamento para se adequarem ao novo tom; caso contrário, o sorriso apresentará manchas desarmônicas.

Manchas endógenas e antibióticos

Nem todas as manchas são superficiais ou causadas por alimentação. Manchas causadas pelo uso de antibióticos (como a tetraciclina) durante a formação dos dentes, ou por excesso de flúor (fluorose), são muito resistentes. Nesses casos, o clareamento pode apenas suavizar o tom, mas raramente elimina as manchas por completo, exigindo abordagens como as lentes de contato dental.

A barreira da sensibilidade

A saúde do paciente é o limite soberano. Pacientes com recessão gengival (raiz exposta), trincas no esmalte ou sensibilidade dentinária severa podem não tolerar o tratamento convencional. O dentista deve avaliar se o benefício estético justifica o desconforto e, se necessário, optar por protocolos de baixa concentração ou dessensibilizantes prévios.

Estilo de vida e manutenção

O resultado do clareamento não é permanente. O dente é uma estrutura porosa que continua exposta a corantes (café, vinho, tabaco). O limite aqui é a disciplina: sem uma higiene rigorosa e controle de hábitos, o “amarelamento” retornará gradualmente.

Quando o clareamento não é suficiente

Conclusão: Quando o clareamento não é suficiente?

Quando o paciente busca uma mudança que envolve não apenas a cor, mas também a correção de desgastes, fechamento de espaços (diastemas) ou alteração no formato dos dentes, o clareamento atinge seu limite final. Nesses cenários, a ciência odontológica aponta para as reabilitações com cerâmicas, como as lentes de contato.

O sucesso de um sorriso bonito não está na brancura artificial, mas na harmonia e na saúde. Por isso, o diagnóstico profissional é a única ferramenta capaz de dizer se o clareamento é o caminho ideal ou se é hora de considerar outras tecnologias.

Dr. Gustavo Crepaldi | CRO-SP – 86974

Odontologia

Especialista em Implantodontia e Prótese Dentária