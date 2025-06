Atividade física e saúde mental: cuidando do corpo e da mente

Mexer o corpo também fortalece a mente — e pode ajudar no combate à ansiedade e à depressão

Freepik Praticar algum tipo de atividade física ajuda a diminuir o estresse, dar mais disposição e melhorar o bem-estar geral



Nos últimos anos, muitas pessoas têm falado sobre como a atividade física faz bem para o corpo. Mas você sabia que ela também pode ajudar — e muito — a nossa mente? Praticar exercícios regularmente não serve apenas para emagrecer ou ganhar músculos. Também é uma forma natural de melhorar o humor, reduzir a ansiedade, combater a depressão e aumentar a autoestima.

O que acontece no nosso cérebro quando nos exercitamos?

Quando praticamos alguma atividade física, como caminhar, correr, pedalar ou dançar, nosso cérebro libera substâncias chamadas endorfina e serotonina. Essas substâncias são conhecidas como os “hormônios da felicidade”. Elas ajudam a diminuir o estresse, dar mais disposição e melhorar o bem-estar geral.

Além disso, os exercícios também ajudam a melhorar o sono, o foco e a memória. Com o tempo, quem se exercita passa a lidar melhor com os problemas do dia a dia, ficando mais equilibrado emocionalmente.

Atividade física contra a depressão e a ansiedade

Diversos estudos mostram que a atividade física pode ser tão eficaz quanto alguns medicamentos no combate à depressão leve e moderada. Isso não significa que a pessoa deve parar os remédios ou deixar de ir ao psicólogo, mas sim que o exercício pode ser um ótimo complemento no tratamento.

A ansiedade também pode ser controlada com movimentos simples. Quando nos exercitamos, o corpo se distrai e sai do “modo alerta”, o que ajuda a acalmar a mente e reduzir as preocupações exageradas.

Qual exercício é melhor?

Não existe uma atividade perfeita que funcione igual para todo mundo. O mais importante é encontrar algo que você goste. Pode ser caminhada, dança, natação, yoga, musculação, pilates, andar de bicicleta ou até brincadeiras com os filhos.

O ideal é praticar pelo menos 30 minutos por dia, 5 vezes por semana. E se você não consegue esse tempo todo, tudo bem! Comece aos poucos. O que vale é dar o primeiro passo.

Corpo e mente trabalham juntos

Cuidar do corpo é também cuidar da mente. Uma pessoa fisicamente ativa se sente mais confiante, disposta e feliz. Não é preciso ser atleta ou frequentar academia todos os dias. O importante é se movimentar, de forma regular e prazerosa.

A atividade física é um remédio natural e poderoso para a saúde mental. Ela não tem efeitos colaterais, é gratuita (em muitos casos) e pode ser feita por pessoas de todas as idades. Comece com passos pequenos, respeite seus limites e, com o tempo, você vai sentir a diferença! No corpo e na mente.

Bruno Berselli Marinho – Crefito 37-808

Fisioterapeuta

Mestre em Filologia pela UNIFESP

Especialista em Acupuntura