AVC: reconhecer os sinais rápido pode salvar uma vida

No Acidente Vascular Cerebral — o derrame — o tempo é decisivo

Freepik Coração, doenças coronárias, infarto, AVC



No vídeo, o neurologista Dr. Renato Anghinah faz um alerta direto: no Acidente Vascular Cerebral — o derrame — o tempo é decisivo. Existe uma janela de cerca de quatro horas para iniciar o tratamento e aumentar as chances de recuperação. Ele explica os principais sinais de emergência, como desvio do sorriso, perda de força em um lado do corpo, fala arrastada, confusão mental e dor de cabeça súbita e intensa. Assista e saiba como agir diante de um quadro que exige atendimento imediato.