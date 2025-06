Biomédico brasileiro é reconhecido como referência em saúde íntima na América Latina

Dr. José Henrique ganha destaque internacional por atuação inovadora e humanizada no cuidado da saúde íntima

Divulgação Dr. José Henrique



O biomédico brasileiro Dr. José Henrique, doutor em ciências biomédicas, conquistou um dos maiores reconhecimentos de sua carreira: o título de Referência em Saúde Íntima da América Latina. A honraria foi concedida em reconhecimento ao seu impacto científico, social e humano no cuidado com a saúde íntima de milhares de pessoas, tanto no Brasil quanto em outros países da região. Com mais de dez anos de experiência, o especialista é considerado um dos principais nomes na luta para desmistificar tabus relacionados ao tema.

Técnicas e tratamentos humanizados

Ao longo da carreira, o biomédico já atendeu mais de 2.000 pessoas, utilizando técnicas não invasivas voltadas para a reconstrução íntima, aumento peniano, ninfomodelação, clareamento genital, harmonização e melhora da libido. Além dos atendimentos clínicos, Dr. José Henrique também se destaca no campo da inovação.

José Henrique é o responsável pelo desenvolvimento das fórmulas Intti Feminy e Intti Masculine, produtos que auxiliam no resgate da confiança e do prazer de forma segura e eficaz. “Cuidar da saúde íntima é um ato de amor-próprio. É reconhecer que seu corpo merece respeito, atenção e carinho todos os dias”, destaca o biomédico.