Câncer em jovens: Diagnósticos estão aumentando em pessoas com menos de 50 anos

Várias são as hipóteses para esse cenário, incluindo fatores ambientais, genética, mas especialmente hábitos de vida não saudáveis; veja o que se deve fazer para diminuir o risco de desenvolver a doença

Divulgação/Pexels A alimentação inadequada é responsável por até 20% dos casos de câncer em países em desenvolvimento como o Brasil



Cada vez mais jovens vêm sendo diagnosticados com câncer no Brasil e no mundo. De forma alarmante, órgãos oficiais de saúde pública observaram um aumento de 79% nos casos de câncer abaixo dos 50 anos nas três últimas décadas, e esse risco parece se elevar a cada geração. Nessa tendência mundial, chama a atenção o crescimento progressivo de tumores como os de mama, intestino, próstata, esôfago, entre vários outros, em idades mais precoces. Nesses casos, o câncer tende a ser mais agressivo e se apresentar em estágios mais avançados. Não é à toa que, nos Estados Unidos, o tumor de intestino se tornou a principal causa de morte por câncer em homens abaixo dos 50 anos.

Quais são os fatores responsáveis pelo aumento de câncer nesses jovens?

Várias são as hipóteses para esse cenário, incluindo fatores ambientais, genética, mas especialmente hábitos de vida não saudáveis, ou sejam, o aumento mundial nas taxas de obesidade, o consumo de alimentos ultraprocessados e baseados em carboidratos livres (doces, açúcar, pão, arroz branco), o sedentarismo, bem como o tabagismo e álcool. Precisamos destacar que a alimentação inadequada é responsável por até 20% dos casos de câncer em países em desenvolvimento como o Brasil.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Quais são os principais desafios enfrentados por estes pacientes?

Os desafios ao ser diagnosticado com câncer são diversos, independente da idade. Os jovens, particularmente, são mais afetados por mudanças na sua autoimagem (queda de cabelo, cirurgia da mama etc). Além disso, podem ter que lidar com questões sensíveis, como a possibilidade de menopausa precoce, de infertilidade e de prejuízo na função sexual, relacionados ao câncer ou ao tratamento.

O que podemos fazer para diminuir o risco de câncer?

Invista nos seus hábitos de vida. Para isso, é fundamental:

Ter uma alimentação adequada (evitar alimentos ricos em carboidratos livres e ultraprocessados);

Praticar atividade física regularmente;

Não se expor ao sol sem proteção;

Evitar bebida alcoólica;

Não fumar.

Se for fumante, pare o quanto antes. Se proteja contra os vírus da hepatite B e HPV por meio da vacinação (ambos os vírus são fatores de risco inequívocos para câncer). Além disso, não negligencie os exames preventivos, como papanicolau, colonoscopia e mamografia. Lembre-se: o aumento do câncer em pessoas mais jovens é alarmante e tende a ser ainda maior nos próximos anos. Não deixe de fazer a sua parte para se proteger.

*Por Dra. Jéssica Ribeiro Gomes – CRM ES 10466 | RQE 13010

Médica Especialista em Oncologia Clínica