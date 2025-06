Colgate interrompe comercialização de creme dental após relatos de reações adversas

Companhia enfatizou que a decisão prioriza a segurança dos consumidores e que não há problemas de qualidade associados ao item

A Colgate-Palmolive Brasil decidiu interromper a comercialização do creme dental Colgate Total Prevenção Ativa Clean Mint. A medida foi adotada após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) interditar o produto devido a relatos de reações adversas, como inchaço nos lábios. A companhia enfatizou que a decisão prioriza a segurança dos consumidores e que não há problemas de qualidade associados ao item. A Anvisa apontou que a presença do fluoreto de estanho na composição do creme dental pode estar ligada aos efeitos colaterais observados. Entre as reações adversas relatadas estão lesões na boca, dor, sensação de queimação, inflamação nas gengivas e edema labial. Essas informações levantaram preocupações sobre a segurança do produto.

Diante dessa situação, a Colgate-Palmolive orientou os consumidores a interromperem o uso do creme dental caso sintam qualquer desconforto ou irritação. A empresa também recomendou que, em caso de reações adversas, os usuários busquem a orientação de um dentista para avaliação e cuidados adequados. A decisão de descontinuar o produto reflete o compromisso da Colgate com a saúde e bem-estar dos seus clientes, além de demonstrar a importância da vigilância regulatória na proteção dos consumidores.

