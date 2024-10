Como o autoconhecimento pode fazer diferença em sua vida? Especialistas respondem

Tema cada vez mais abordado é a chave para a saúde mental e sucesso profissional

pikisuperstar/Freepik No Brasil, o autoconhecimento é o maior motivo das buscas por teraapia (15%), seguido pela ansiedade (10%)



Um estudo feito nos Estados Unidos pela psicóloga organizacional Tasha Eurich mostrou que apenas 15% dos entrevistados sentiam que se conheciam bem. Ou seja, o autoconhecimento ainda é um campo muito cru para muitas pessoas. Dados levantados pela plataforma de saúde emocional Zenklub, com mais de 500 mil sessões de terapia, apontam que no Brasil o autoconhecimento é o maior motivo das buscas pelo tratamento (15%), seguido pela ansiedade (10%).

O autoconhecimento, como a própria palavra diz, é o conhecimento que uma pessoa tem sobre si mesma. É uma investigação individual que busca identificar quais são as características mais marcantes, os gostos, as inclinações, os padrões de comportamento e os sentimentos vivenciados por ela. Esse aspecto pode colaborar com o desenvolvimento da autoconfiança necessária para tomar decisões, planejar o futuro e definir objetivos e metas de forma eficiente.

Com um tema tão procurado na atualidade, é claro que muitos autores buscam intensificar ainda mais o autoconhecimento em suas obras. A Editora Leader, que conta com mais de 25 anos de experiência no ramo editorial, apresentou diversas obras durante a 27ª edição da Bienal do Livro de São Paulo e algumas falam sobre o assunto.

Kiko Kislansky, autor de “A saída é Para Dentro”, ressalta que, em um mundo em que a gente vive em busca de respostas prontas, é importante parar para buscar as perguntas que nos levam às respostas. “É isso que esse livro propõe: momentos de reflexão para construir uma vida significativa através de respostas do nosso lugar mais profundo, que é a nossa alma, nosso ser. É uma obra que desperta autoconhecimento e significado na vida através de perguntas profundas, que muitas vezes a gente não para para se fazer, mas que quando a gente para, a gente desperta e eleva nossa consciência”.

Para ele, duas perguntas significativas que as pessoas devem se fazer são “Se você tivesse um único talento que tivesse que utilizar para servir à humanidade de alguma forma, que talento seria esse?” e “O que é realmente o significado de sucesso pra você?”. De acordo com Kislansky, essas são perguntas que podem nortear uma reflexão interessante e significativa. Na verdade, o que o autor busca é que você descubra o seu motivo, o porquê de estar ali e de acordar todos os dias.

Jaqueline Vasconcelos, da obra “Acolhendo o Passado, Construindo o Futuro”, aponta que é primordial as pessoas reconhecerem o valor das suas histórias. “Cada um tem um valor imenso e é importante esse processo de você reconhecer que todo o seu passado é uma etapa essencial para a construção do seu futuro. E como que a pessoa pode colocar isso na prática, pegar os aprendizados do passado para construir isso tudo? Para mim, o que acontece ou é positivo ou é aprendizado. Nunca devemos usar o negativo”, afirma.

“O meu livro fala de uma época em que fui demitida, então, me ajudou a resgatar o meu valor durante um momento do desligamento da empresa em que eu trabalhei durante muitos anos. E aquilo foi decisivo, por isso, eu acho que isso pode ajudar as outras pessoas. É um pouco a minha contribuição pro mundo”, opina.

Como se aprofundar no autoconhecimento?

Para desenvolver autoconhecimento, especialistas dão algumas dicas: