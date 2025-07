Descamação da pele no frio: entenda as causas e saiba como proteger o corpo no inverno 

Ressecamento, coceira e descamação aumentam nos dias frios; hidratação, banhos adequados e proteção contra o clima são essenciais para manter a pele saudável

wayhomestudio/Freepik Durante o inverno, o ar seco, o vento gelado e os banhos quentes comprometem a barreira lipídica da pele



Com a chegada do frio, muitas pessoas notam que a pele fica mais ressecada, áspera e descamativa. Esse é um problema comum no inverno, causado principalmente pela queda da umidade do ar e por mudanças nos hábitos diários — como o aumento da temperatura e da duração dos banhos. Entender os motivos desse fenômeno e adotar uma rotina de cuidados adequada pode fazer toda a diferença na saúde e no conforto da pele.

O que acontece com a pele no frio?

Durante o inverno, o ar seco, o vento gelado e os banhos quentes comprometem a barreira lipídica da pele — uma camada de oleosidade natural responsável por proteger contra agressões externas e por manter a hidratação. Com essa proteção fragilizada, a pele perde água com mais facilidade, tornando-se sensível, opaca e sujeita à descamação. Regiões como braços, mãos, pernas e pés são especialmente afetadas, pois possuem menos glândulas sebáceas e ficam mais expostas ao frio.

Como evitar o ressecamento e proteger as áreas mais sensíveis

Hidrate a pele todos os dias – Use cremes hidratantes logo após o banho, quando a pele ainda está úmida, para potencializar a absorção. À noite, prefira fórmulas mais densas ou com óleos vegetais. Evite banhos quentes e demorados – A água quente remove a oleosidade natural da pele. Prefira banhos mornos e rápidos, use pouco sabonete e escolha fórmulas suaves. Evite o uso de buchas, a menos que seja necessário. Para o rosto, dê preferência a sabonetes hidratantes ou syndets , que limpam sem agredir. Escolha roupas adequadas – Proteja as áreas mais sensíveis com luvas, cachecóis e tecidos confortáveis, como o algodão. Evite o contato direto da pele com tecidos ásperos. Cuide dos lábios – Use hidratantes labiais com proteção contra o frio e evite lamber os lábios, pois isso agrava o ressecamento. Use protetor solar, mesmo no inverno – Os raios UV continuam presentes, mesmo em dias nublados. A fotoproteção é essencial, especialmente no rosto.

Quando procurar um dermatologista

Se o ressecamento vier acompanhado de coceira intensa, vermelhidão, rachaduras ou feridas, é sinal de que pode haver uma condição dermatológica associada. Nesses casos, é importante buscar avaliação médica, pois o tratamento pode exigir produtos específicos ou medicamentos.

A descamação da pele no inverno é um alerta do corpo por mais cuidado. Com uma rotina de hidratação bem orientada, proteção contra o clima e atenção aos sinais da pele, é possível atravessar a estação mais fria do ano com conforto e saúde.

Sérgio Henrique Hirata – CRM 72284 SP - RQE 36553

Professor Associado, Mestre e Doutor

Escola Paulista de Medicina – UNIFESP