Dia Mundial do Chocolate: você sabe que ele não é um vilão na sua dieta?

Médica especialista em emagrecimento pontua como consumir melhor essa delícia

Freepik Chocolate é um produto que pode conter cacau, manteiga de cacau, açúcar, leite, emulsificantes e aditivos



Nesta segunda-feira (7), celebra-se o Dia Mundial do Chocolate, um doce que conquista milhões de entusiastas ao redor do planeta. Aliás, milhares se consideram até “viciados” na iguaria. Muito além de apenas um docinho, engana-se quem pensa que chocolate faz mal. Originado do cacau, a diferença entre o benefício e o prejuízo muitas vezes está na dose.

Quem é “chocólatra” sabe que existem diferentes tipos de chocolate com mais ou menos cacau, mas você sabe diferenciá-los? Ana Luisa Vilela, médica nutróloga especialista em emagrecimento e qualidade de vida, ajuda a entender melhor o assunto.

Você sabe qual a diferença entre cacau e chocolate?

O cacau é o ingrediente base do chocolate, rico em antioxidantes, especialmente flavonoides (como a epicatequina). Já o chocolate é o produto processado, que pode conter cacau, manteiga de cacau, açúcar, leite, emulsificantes e aditivos. “Na hora de escolher seu chocolate, vale ficar de olho no rótulo: quanto menos processado e mais cacau tiver, mais saudável é o chocolate”, diz a médica.

Ainda, há nutrientes e benefícios de se consumir chocolate de maneira correta e forma saudável, ou seja, com bom senso. “O chocolate contém magnésio que ajuda a relaxar os músculos, melhora o sono e reduz cólicas. A teobromina é um estimulante leve que melhora o humor e o triptofano é o precursor da serotonina (bem-estar). Além disso, a iguaria contém flavonoides, que são antioxidantes que protegem o coração e o cérebro. Ferro e o zinco ainda são essenciais para energia e imunidade.”

Segundo a especialista, seguir algumas dicas pode ajudar no processo de emagrecimento: quanto mais alto o percentual de cacau, maior a concentração de antioxidantes e menor o teor de açúcar. É bom evitar produtos que contêm gordura vegetal hidrogenada, xarope de milho, aromatizantes e corantes artificiais. Prefira os adoçados com eritritol, stevia, tâmaras ou até sem adoçante (para paladares mais adaptados). Outra dica: “O leite pode reduzir a absorção dos flavonoides por isso, chocolates veganos ou com leite de coco são ótimas opções”.

Por que mulheres amam o chocolate na TPM?

Existe a ideia de que as mulheres tendem a consumir mais chocolate durante o período de Tensão Pré-Menstrual. A médica confirma essa ideia, explicando que é uma reação hormonal natural do corpo. “Durante a TPM e a menstruação, caem os níveis de serotonina, magnésio e dopamina. O corpo pede chocolate por alguns motivos”, diz ela, que cita: “O cacau ajuda a liberar endorfina e serotonina, melhorando o humor. É rico em magnésio, que combate cólicas e irritabilidade. A gordura e o açúcar ativam o sistema de recompensa cerebral.”

Diante disso, o chocolate acaba funcionando como um alívio natural para os sintomas do período. E, para minimizar os efeitos negativos e comer sem culpa, a médica sugere: