Dor de cabeça frequente pode ser sinal de algo mais sério

Hipertensão descontrolada, problemas de visão, enxaqueca, ansiedade e até algumas doenças reumatológicas podem estar por trás do sintoma

  • Por Brazil Health
  • 12/03/2026 09h21
gpointstudio/Freepik Sofre de uma grande dor de cabeça. Dor de cabeça

No vídeo, o clínico geral Dr. Alfredo Salim alerta que sentir dor de cabeça constantemente não deve ser encarado como algo normal. Hipertensão descontrolada, problemas de visão, enxaqueca, ansiedade e até algumas doenças reumatológicas podem estar por trás do sintoma. Em casos mais raros, a cefaleia persistente também pode indicar condições neurológicas mais graves. Assista e entenda por que o uso repetido de analgésicos não resolve o problema — e quando é hora de procurar avaliação médica.

