Dor na coluna: quando a cirurgia é indicada

O ortopedista Dr. Thiego Pedro Freitas Araújo detalha os critérios que orientam a indicação de cirurgia e as alternativas disponíveis

A maior parte das doenças da coluna não exige cirurgia. Em muitos casos, o controle da dor e a recuperação funcional são alcançados com tratamento conservador, que inclui fisioterapia, exercícios, ajustes de postura e uso de medicação.

No entanto, uma parcela dos pacientes não apresenta resposta satisfatória a essas medidas. Nesses casos, a cirurgia passa a ser considerada como parte da estratégia terapêutica.

Critérios para indicação cirúrgica

A principal indicação ocorre quando há falha do tratamento conservador. De forma geral, se após cerca de seis semanas de acompanhamento adequado não houver melhora clínica relevante, o procedimento pode ser avaliado.

Existem, ainda, situações em que a cirurgia deve ser considerada com maior rapidez:

perda de força em membros

dor intensa refratária ao tratamento clínico

recorrência frequente dos sintomas

comprometimento significativo da qualidade de vida ou da capacidade laboral

Quadros com déficit neurológico, como perda de força, exigem atenção imediata, pois o atraso na intervenção pode resultar em sequelas permanentes.

Alternativas antes da cirurgia

Quando o tratamento conservador não é suficiente, mas ainda não há indicação cirúrgica imediata, podem ser adotadas abordagens intermediárias.

Os bloqueios analgésicos são uma dessas opções. A técnica consiste na aplicação de anestésico e corticoide na região afetada, com o objetivo de interromper o estímulo doloroso. Em alguns casos, a rizotomia por radiofrequência pode ser indicada para prolongar o efeito.

A medicina regenerativa também vem sendo utilizada, embora ainda demande avaliação criteriosa quanto à indicação e à evidência científica disponível.

Avanços nas técnicas cirúrgicas

As cirurgias de coluna passaram por avanços importantes nos últimos anos. Procedimentos minimamente invasivos têm reduzido o tempo de recuperação e o impacto sobre os tecidos.

A cirurgia endoscópica é atualmente uma das principais opções para descompressão neural. Já a artroplastia é indicada, sobretudo, em pacientes mais jovens, por preservar o movimento da coluna. Em casos de artrose, deformidades ou fraturas, a artrodese segue como técnica consolidada, podendo também ser realizada por via minimamente invasiva.

Decisão individualizada

A indicação cirúrgica deve ser sempre individualizada. A decisão considera não apenas os achados clínicos e de imagem, mas também o impacto dos sintomas na rotina e as expectativas do paciente.

O objetivo do tratamento é restabelecer a função, aliviar a dor e garantir qualidade de vida com a abordagem mais adequada para cada caso.

Dr. Thiego Pedro Freitas Araújo – CRM 18057 DF – RQE 13832 TEOT – 14.484

Ortopedista do Núcleo de Coluna do Hospital Sírio-Libanês, em Brasília