Dor na vesícula: saiba quando operar e como a cirurgia evoluiu com a tecnologia

Freepik A colecistectomia é indicada para casos de pedras na vesícula, que podem causar inflamações, infecções ou afetar órgãos como pâncreas



Sensação de estufamento após comer, náuseas frequentes e dor no lado superior direito do abdômen: esses são sinais que podem indicar um problema na vesícula biliar, órgão responsável por armazenar a bile, substância que ajuda na digestão das gorduras. Segundo o cirurgião geral Dr. Guilherme Henrique, cada vez mais pacientes têm procurado diagnóstico e tratamento para doenças como os cálculos biliares — e a boa notícia é que a cirurgia evoluiu muito nos últimos anos.

“O procedimento para retirada da vesícula biliar, chamado colecistectomia, hoje é feito por videolaparoscopia. É uma técnica minimamente invasiva, com pequenos cortes, menos dor no pós-operatório e alta hospitalar mais rápida”, explica o médico, que é referência nacional em cirurgia com abordagem moderna e segura.

A colecistectomia é indicada principalmente para casos de pedras na vesícula, que podem causar inflamações, infecções e, em casos mais graves, afetar outros órgãos, como o pâncreas. “Não dá pra ignorar uma dor de vesícula. Quanto antes for tratada, mais tranquilo é o processo e menor o risco de complicações”, alerta o especialista.

Outro diferencial do tratamento, segundo Dr. Guilherme, está no cuidado com o paciente ao longo de toda a jornada: desde os exames e o planejamento cirúrgico até a recuperação. “Não é só sobre operar, é sobre devolver qualidade de vida com segurança, acolhimento e resultado real”, conclui. Se você apresenta sintomas relacionados à vesícula ou já recebeu diagnóstico médico, não adie a sua saúde. Procure avaliação especializada e conheça as opções modernas de tratamento.