Dor no joelho e sobrepeso: conheça método médico que une emagrecimento e ortopedia para evitar cirurgias

Nova perspectiva na prevenção de cirurgias articulares em mulheres através de abordagem integrada e personalizada

Freepik Estudos clínicos recentes sustentam a proposta do método: perder de 5% a 10% do peso corporal pode reduzir a dor e melhorar a função articular



De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), mais de 250 milhões de pessoas vivem com osteoartrite no mundo, sendo o joelho uma das articulações mais afetadas. Entre os principais fatores de risco estão o sedentarismo, a idade e, sobretudo, o excesso de peso corporal.

O que muitos ainda não percebem é que cada quilo a mais no corpo representa de três a quatro quilos de carga adicional sobre os joelhos a cada passo dado. Essa sobrecarga acelera o desgaste articular, potencializa o processo inflamatório e leva muitas mulheres a um ciclo de dor, sedentarismo e frustração.

Redução do peso e dor: um novo enfoque terapêutico

A medicina ortopédica tradicional costuma focar apenas na articulação afetada. Já os programas de emagrecimento concentram-se nos números da balança, muitas vezes ignorando as limitações físicas impostas pela dor. A proposta do método é reduzir o peso com segurança e inteligência metabólica como forma de aliviar a dor, melhorar a mobilidade e evitar intervenções cirúrgicas.

Fundamento científico e estratégia multidisciplinar

Estudos clínicos recentes sustentam a proposta do método: perder de 5% a 10% do peso corporal pode reduzir significativamente a dor e melhorar a função articular; análogos do GLP-1, como semaglutida e tirzepatida, auxiliam na perda de peso e reduzem o apetite; e a combinação entre emagrecimento, treino de força e dieta anti-inflamatória é mais eficaz do que qualquer abordagem isolada.

Etapas do protocolo e benefícios sustentáveis

A estrutura do método é organizada em seis etapas, representadas pela sigla DESTRA: dieta anti-inflamatória e proteica adaptada à rotina da paciente; exercício orientado, com foco em proteger articulações e preservar massa magra; sono regulado para controle hormonal e aumento da disposição; terapias injetáveis e orais, com uso de GLP-1 e substâncias regenerativas, sob prescrição; reposição de nutrientes como creatina, vitamina D, colágeno e minerais; adesão e acompanhamento, com consultas médicas e suporte digital contínuo.

O tratamento tem início com uma avaliação médica completa, exames laboratoriais e bioimpedância. A paciente é inserida em um protocolo exclusivo, com aplicações semanais e monitoramento por três a seis meses. Segundo dados da clínica, as pacientes perdem entre oito e dez quilos nas oito primeiras semanas, com redução expressiva da dor e recuperação da autonomia para atividades como subir escadas, caminhar e dançar. O método inclui também uma fase de manutenção, chamada “Blindagem Anti-Sanfona”, que previne o reganho de peso.

O método é especialmente indicado para mulheres que apresentam: idade entre 38 e 65 anos; dor crônica no joelho, quadril ou coluna; IMC entre 28 e 35 kg/m²; histórico de tentativas frustradas de emagrecimento; medo de cirurgia ou dependência de analgésicos. O método propõe uma mudança de perspectiva sobre dor, emagrecimento e saúde da mulher. Com respaldo científico e abordagem integrativa, o protocolo promove não apenas a perda de peso, mas também uma vida mais ativa, com leveza física e emocional.

*Por Dr. Clécio de Lima Lopes – CRM 15.936 PE – RQE 1.250

Especialista em Cirurgia do Joelho e Medicina do Esporte