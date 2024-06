Existe emagrecer certo? Médica explica polêmicas e ensina maneiras de enxugar medidas com saúde

Nutróloga Dra. Ana Luisa Vilela fala sobre os tratamentos da moda, o que é certo e errado na busca pelo corpo perfeito e dá dicas práticas e eficientes

KamranAydinov/ Freepik Discussão sobre como perder peso de maneira saudável é recorrente nas redes sociais



Para muitos, emagrecer é um grande esforço, enquanto para outros é uma tarefa prazerosa. Afinal, o que é emagrecer? Segundo a médica Dra. Ana Luisa Vilela, também nutróloga, há muito tempo o conceito mudou. “Hoje, priorizamos o ganho de massa magra, que deixa o corpo mais ativo, queimando mais calorias do que a própria perda de peso. Emagrecer é ganhar músculo e perder gordura”, explica. A discussão sobre como perder peso de maneira saudável tomou as redes depois que alguns famosos apareceram visivelmente mais enxutos, o que levou a suposições e comentários nada agradáveis de internautas de plantão.

Deixando os haters de lado, nessa trajetória já existem medicamentos que auxiliam bastante o processo de perda de peso, como as famosas injeções tão faladas pela mídia. Na opinião da especialista, esses recursos representam um grande avanço no tratamento não só obesidade como também de síndromes metabólicas e diabetes. “Essa classe de medicamentos modula um hormônio intestinal que, além de controlar o apetite e diminuir o trânsito intestinal, age diretamente na modulação de insulina e glucagon, trazendo benefícios no tratamento da diabetes tipo 2. Muito ainda está sendo estudado a respeito de sua ação também no tratamento de doenças neuro degenerativas”, ressalta Ana.

Uma pesquisa da Associação Europeia de Nefrologia, em Estocolmo, publicada no The New England Journal of Medicine, ressalta que a semaglutida, composto presente nos medicamentos de grande sucesso como Ozempic e Wegovy, reduziu dramaticamente o risco de complicações renais, problemas cardíacos e morte em pessoas com diabetes tipo 2 e doença renal crônica. Independentemente do método utilizado, a pergunta que não quer calar ecoa: ser magro é sinônimo de saúde? “Definitivamente, não. É importante sabermos se nosso estado nutricional está adequado. Emagrecer a qualquer preço, muitas vezes, não é a opção mais saudável e duradoura, porque pode levar a um reganho de peso ainda maior devido à baixa muscular. É preciso acompanhar todo processo e analisar individualmente cada paciente”, salienta.

A pedido do portal Jovem Pan, a médica listou maneiras realmente efetivas no combate à obesidade, citando dicas e adaptações que podem ser incorporadas em sua rotina. Confira:

Seja honesto quanto às metas

“Existem várias correntes que pregam não só o não uso de adoçantes, como também demonizam certos alimentos. Gosto de dizer que, logicamente, quanto mais natural o sabor e os alimentos, melhor. Mas se há muita dificuldade na adaptação da dieta, o melhor é seguir etapas claras e possíveis.”

Faça substituições

“Se for difícil cortar refrigerante, passe para o zero (menos açúcar, menos calorias e menos gordura). Em uma etapa posterior podemos trocá-lo por água com gás e limão. Mas tudo depende de uma adaptação consistente e factível.”

Emagrecer rápido é possível

“Desde que não haja carência nutricional e perda muscular. Por isso, é fundamental a suplementação, onde o acompanhamento rigoroso garante o sucesso duradouro da perda de peso.”

O que emagrece mesmo é o déficit calórico

“Tirar o leite ou o glúten simplesmente não emagrece. Essa ação pode desinflamar o organismo de pessoas que tem intolerância, levando a uma melhora geral do quadro de saúde. O que emagrece é o déficit calórico, ou seja, comer menos do que se gasta.”

Mantenha uma boa saúde dos intestinos

“Para emagrecer bem, a pessoa deve tratar a inflamação intestinal, já que isso melhora a absorção dos alimentos, o que é fundamental. O gordinho é, sim, uma pessoa inflamada e desnutrida, por mais estranho que pareça.”

Entenda o seu organismo

“O que funciona para uma pessoa, pode não funcionar para outra, por isso, é tão necessário o acompanhamento médico durante o processo. É preciso enxergar o paciente como único e entender sua genética, rotina e hábitos e, além disso, é essencial fazer check-up de rotina.”

Siga quatro recomendações básicas

“É preciso comer bem para emagrecer, escolher estratégias que se adequem à sua rotina (fazer jejum ou comer de três em três horas); hidratar-se e dormir bem. Sim, o sono de qualidade interfere no metabolismo e consequentemente em todo processo.”

Ame-se incondicionalmente

“Tire o foco da comida e bebida e se permita ter outros prazeres na vida. Lembre-se que praticar o amor-próprio faz bem não só para sua saúde mental como também para a saúde física como um todo. É comprovado que estresse engorda e é necessário entender que muitas estratégias e cuidados de saúde não são visíveis esteticamente, mas são importantes.”

Movimente o corpo independente do peso

“Movimentar-se e fazer exercícios de força é vital para o funcionamento do organismo. É preciso bombar a musculatura para ganhar massa magra e, com isso, saúde e longevidade. O que mantém o corpo após uma certa idade são os músculos, então, invista neles e sempre que necessário, faça reposição de vitaminas e minerais”.

*Especial para a Jovem Pan