Fernanda Rodrigues enfrenta nova cirurgia após retorno do câncer de pele: o que caso ensina sobre o carcinoma basocelular

Mesmo sendo o tipo mais comum de câncer no Brasil, ainda é subestimado por muitos pacientes; experiência da atriz reacende o alerta sobre a importância do diagnóstico precoce e do acompanhamento médico contínuo

Reprodução/Instagram/@ferodriguesoficial A atriz Fernanda Rodrigues usou o Instagram para falar sobre o retorno de seu câncer de pele



O recente anúncio da atriz Fernanda Rodrigues sobre o retorno de seu câncer de pele e a necessidade de uma nova cirurgia trouxe à tona um tema que, apesar de frequente na prática médica, muitas vezes passa despercebido pelo público em geral: o carcinoma basocelular. Trata-se do tipo de câncer mais comum no Brasil e no mundo, originado nas células basais da epiderme, geralmente em áreas mais expostas ao sol, como rosto, orelhas, pescoço e couro cabeludo. Ainda que tenha comportamento menos agressivo do que outros tumores, como o melanoma, ele exige atenção redobrada e tratamento adequado.

No caso da Fernanda, o fato de ela já ter tratado anteriormente esse tipo de tumor e ter identificado precocemente uma nova lesão mostra o quanto o acompanhamento regular e a vigilância sobre a própria pele são fundamentais. O carcinoma basocelular não costuma provocar metástase, mas pode crescer localmente, invadir tecidos e estruturas mais profundas e causar danos estéticos e funcionais importantes, principalmente quando afeta regiões delicadas do rosto. O sucesso no tratamento está diretamente relacionado à rapidez no diagnóstico.

Entender os sinais e agir sem demora

É muito comum o paciente não dar importância a uma pequena ferida que não cicatriza, a uma casquinha recorrente ou a uma mancha que muda de aspecto. Diferente de outras doenças que causam dor, febre ou desconforto imediato, o câncer de pele pode se desenvolver silenciosamente. Por isso, o olhar clínico e os exames dermatológicos de rotina são aliados indispensáveis. A dermatoscopia, exame simples e não invasivo, permite avaliar estruturas da pele com precisão e ajuda a diferenciar lesões benignas de suspeitas.

Em alguns casos, o próprio paciente percebe alterações e busca ajuda — como foi o caso da Fernanda. Em outros, a detecção se dá durante uma consulta de rotina. Independentemente do cenário, é essencial compreender que a cirurgia é geralmente curativa quando o tumor é detectado precocemente. As técnicas modernas permitem preservar a estética e a funcionalidade da região afetada, com ótimos resultados.

A prevenção vai muito além do protetor solar

Embora o uso diário de protetor solar com FPS adequado seja uma recomendação universal, ele não é a única medida preventiva. É preciso repensar o comportamento em relação à exposição solar: evitar o sol entre 10h e 16h, usar chapéus, roupas com proteção UV e óculos escuros também faz parte da prevenção. Além disso, quem já teve câncer de pele — como no caso da Fernanda — deve manter vigilância contínua com o dermatologista. O retorno do tumor, mesmo após cirurgia bem-sucedida, não é incomum, e a reincidência pode ocorrer em outras áreas da pele.

Outro ponto importante é que esse tipo de câncer não acomete apenas pessoas de pele muito clara. Ainda que haja uma maior incidência em fototipos baixos, todo indivíduo exposto ao sol sem proteção ao longo da vida corre risco. E como o dano solar é cumulativo, mesmo quem hoje evita a exposição já pode ter uma “memória solar” suficiente para desencadear alterações celulares.

A atitude da atriz ao compartilhar sua experiência com leveza e consciência ajuda a desmistificar o câncer de pele. Ao invés de gerar pânico, seu relato inspira cuidado, atenção e, acima de tudo, responsabilidade com a própria saúde. Que o caso dela sirva de lembrete para todos: não se trata de vaidade, mas de vigilância e prevenção. A pele fala — e escutá-la a tempo pode ser a chave para evitar complicações maiores.

Dra. Larissa Müller Gomes – CRM/SP 180158 | RQE 78497

Oncologista Clínica e Membro Brazil Health