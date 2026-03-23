Flacidez vaginal: o método sem cirurgia que pode devolver firmeza e conforto íntimo

Entenda como a radiofrequência e outros cuidados, segundo a Dra. Núbia Fontes, podem ajudar a melhorar a firmeza e o bem-estar íntimo com segurança e sem cortes

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A flacidez vaginal é uma condição comum, especialmente após partos vaginais, com o avanço da idade ou durante a menopausa. Ela ocorre devido à diminuição do colágeno, à perda de elasticidade dos tecidos e ao enfraquecimento do assoalho pélvico. Embora possa impactar a qualidade de vida e a função sexual, existem tratamentos não cirúrgicos eficazes, com destaque para as tecnologias baseadas em energia, como a radiofrequência.

Radiofrequência: como funciona e o que melhora

A radiofrequência vaginal tem ganhado espaço por ser um método seguro, não invasivo e com bons resultados clínicos. Essa tecnologia utiliza ondas eletromagnéticas que geram aquecimento controlado nos tecidos vaginais, estimulando a produção de colágeno e promovendo a reorganização das fibras já existentes. Esse processo leva a uma melhora gradual da firmeza, da elasticidade e da lubrificação vaginal.

Estudos científicos demonstram que a radiofrequência pode melhorar os sintomas de flacidez vaginal, além de contribuir para o conforto íntimo e a função sexual. O procedimento geralmente é bem tolerado, realizado em consultório, sem necessidade de anestesia e com retorno imediato às atividades habituais. Os resultados tendem a ser progressivos, sendo comum a indicação de sessões seriadas para melhor resposta terapêutica.

Outras tecnologias sem cirurgia e o que considerar

Outras tecnologias baseadas em energia, como o laser vaginal, também atuam com princípios semelhantes, promovendo estímulo de colágeno e renovação tecidual. Essas abordagens vêm sendo estudadas e utilizadas como alternativas eficazes para mulheres que buscam tratamento sem cirurgia, embora ainda haja necessidade de mais estudos para padronizar indicações e protocolos ideais.

Abordagem integrada: exercícios, fisioterapia e cuidados na menopausa

Apesar do destaque das tecnologias, é importante considerar o tratamento de forma integrada. O fortalecimento do assoalho pélvico, por meio de exercícios específicos (como os exercícios de Kegel) e da fisioterapia pélvica, continua sendo fundamental. Essas estratégias atuam diretamente na musculatura de suporte, potencializando os efeitos dos tratamentos com energia.

Em mulheres na menopausa, a terapia hormonal local pode ser associada, contribuindo para a melhora da qualidade da mucosa vaginal, especialmente em casos de ressecamento ou atrofia. Além disso, hábitos de vida saudáveis, como alimentação equilibrada, prática de atividade física e controle do peso, também desempenham papel importante na manutenção da saúde dos tecidos.

É fundamental ressaltar que a escolha do tratamento deve ser individualizada, levando em consideração a avaliação clínica, as queixas da paciente e suas condições de saúde. Embora a radiofrequência e outras tecnologias apresentem bons resultados, elas devem ser realizadas por profissionais capacitados e com indicação adequada.

Em resumo, os tratamentos com aplicação de energia – especialmente a radiofrequência – representam uma opção moderna, segura e eficaz para melhorar a flacidez vaginal sem cirurgia. Quando associados a outras abordagens, podem proporcionar resultados ainda mais satisfatórios, sempre com base em uma avaliação médica criteriosa.

Dra. Núbia Fontes – CRM/RN 6578 | RQE 5445

Médica Ginecologista e Obstetra