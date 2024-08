Ginecologista fala sobre fertilização in vitro e avanços na medicina reprodutiva

A especialista em Reprodução Assistida, Melissa Cavagnoli, explica no vídeo abaixo desde o processo até os desafios para quem deseja experimentar a técnica

Freepik Técnica de fertilização in vitro pode ajudar pessoas que enfrentam dificuldades para engravidar



A médica ginecologista, especialista em Reprodução Assistida, Melissa Cavagnoli (CRM 160337 – RQE N° 79106), aborda no vídeo abaixo a fertilização in vitro. Dra Melissa explica desde o processo até as expectativas e desafios. Entenda como esta técnica pode ajudar pessoas que enfrentam dificuldades para engravidar.

Confira a explicação completa