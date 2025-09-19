Glioblastoma: o tumor cerebral mais agressivo e o desafio da medicina moderna
Avanços recentes na medicina ampliam perspectivas para o tratamento do glioblastoma, uma doença que desafia especialistas e pacientes em todo o mundo
Quando falamos em tumores cerebrais, poucos nomes causam tanto temor quanto o glioblastoma. Trata-se de um tipo raro, porém extremamente agressivo, de câncer que se origina no próprio cérebro e cresce de maneira rápida e infiltrativa. Embora represente cerca de 15% dos tumores cerebrais primários, o glioblastoma é responsável por grande parte dos casos mais graves e difíceis de controlar.
O que é o glioblastoma e por que ele é tão perigoso?
O glioblastoma, também chamado de glioblastoma multiforme (GBM), é um tipo de astrocitoma grau 4, o mais alto nível de malignidade entre os tumores do sistema nervoso central, segundo a classificação da Organização Mundial da Saúde (OMS). Sua origem está nas células da glia, que são responsáveis por sustentar e proteger os neurônios.
A principal característica do glioblastoma é seu comportamento invasivo. Ao contrário de outros tumores, que crescem como massas delimitadas, o glioblastoma se infiltra entre os tecidos cerebrais, dificultando a remoção completa por cirurgia. Mesmo após o tratamento, a taxa de recidiva é elevada.
Sintomas que exigem atenção
Os sintomas do glioblastoma variam conforme a localização do tumor, mas os mais comuns incluem:
- dor de cabeça progressiva e persistente
- crises convulsivas (em pessoas sem histórico anterior)
- alterações cognitivas e de comportamento
- dificuldade para falar ou compreender
- perda de força ou sensibilidade em um lado do corpo
- visão dupla ou embaçada
Esses sinais costumam surgir de forma progressiva e devem ser investigados por meio de exames de imagem, como a ressonância magnética.
Como é feito o diagnóstico
O diagnóstico é confirmado após uma biópsia ou cirurgia para retirada parcial do tumor, seguida da análise anatomopatológica do tecido. Além disso, testes genéticos, como a avaliação da mutação do gene IDH e da metilação do gene MGMT, auxiliam a prever a resposta ao tratamento e a expectativa de sobrevida.
De acordo com dados da American Brain Tumor Association, a taxa de incidência do glioblastoma é de cerca de 3 casos para cada 100 mil habitantes por ano. A maioria dos casos ocorre em adultos entre 45 e 70 anos, com leve predominância entre os homens.
Tratamento exige abordagem combinada
O tratamento do glioblastoma é sempre desafiador e demanda múltiplas frentes:
- Cirurgia: geralmente é o primeiro passo, com o objetivo de remover o máximo possível do tumor sem comprometer funções neurológicas;
- Radioterapia: realizada nas semanas seguintes à cirurgia, contribui para destruir células tumorais remanescentes;
- Quimioterapia: o medicamento mais comumente utilizado é a temozolomida, que pode ser administrada em ciclos durante meses;
- Novas terapias: alguns centros especializados oferecem tratamentos experimentais, como imunoterapia, terapia gênica, vacinas tumorais e dispositivos de eletroterapia implantável (Optune®).
Mesmo com todo o arsenal terapêutico disponível, o glioblastoma ainda apresenta prognóstico reservado. A sobrevida média gira em torno de 15 a 18 meses, mas há pacientes que superam esse período, especialmente quando o tumor apresenta mutações genéticas mais favoráveis.
Esperança e inovação no horizonte
Nos últimos anos, o avanço da neurocirurgia — com técnicas de neuronavegação, mapeamento eletrofisiológico em tempo real, ultrassonografias de alta resolução e cirurgia guiada por fluorescência — tem permitido ressecções mais seguras e eficazes. Simultaneamente, cientistas em diversos países buscam novas estratégias de tratamento, como o uso de células de defesa modificadas para atacar o tumor (terapia CAR-T), correção de defeitos no DNA das células cancerígenas (edição genética com CRISPR) e desenvolvimento de vacinas e medicamentos personalizados para cada paciente (imunoterapia personalizada).
A realidade do glioblastoma ainda impõe desafios difíceis, mas os avanços científicos têm trazido esperança — tanto para pacientes quanto para as famílias e profissionais que enfrentam esse inimigo complexo e traiçoeiro.
*Por Prof. Dr. Baltazar Leão – CRM-MG 44033 | RQE 31846
Professor Adjunto do Departamento de Cirurgia da Faculdade de Medicina da UFMG
Doutorado pela Universidade Federal de Minas Gerais
Membro da Brazil Health
ComentáriosConteúdo para assinantes. Assine JP Premium.