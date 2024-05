Herpes Zoster: tratamento correto é essencial para impedir o surgimento de complicações

Conhecida também como “cobreiro”, a doença acarreta lesões disseminadas em forma de vesículas e microbolhas que evoluem em um período médio de 7 a 10 dias; saiba mais sobre a prevenção e o tratamento

Freepik As manifestações clínicas da herpes zoster cessam, porém, as sequelas podem ficar dormentes por vários anos



Apesar de estarmos vivenciando grandes epidemias em nosso país, especialmente com o crescimento de casos dengue e influenza, não podemos esquecer de uma infecção de grande prevalência mundial, principalmente em adultos com mais de 50 anos, conhecida como herpes zoster.

HERPES ZOSTER – O QUE É?

A doença também denominada de “cobreiro” é caracterizada pela recrudescência de um vírus a que os adultos foram acometidos na infância e, que se manifesta como varicela, também conhecida como catapora. A condição acarreta lesões disseminadas em forma de vesículas e microbolhas que evoluem com resolução em período médio entre 7 e 10 dias. As manifestações clínicas cessam, porém, as sequelas ficam latentes (dormentes) e assim, podem permanecer por vários anos.

PESSOAS A PARTIR DOS 50 ANOS SÃO MAIS SUSCETÍVEIS À DOENÇA?

A partir dos 50 anos de idade, com a senescência que compromete também a imunidade, pode haver o reaparecimento de um quadro localizado em face, tórax, região peitoral, membros superiores ou inferiores, de lesões vesiculares que normalmente afetam trajeto de terminações nervosas. Essas lesões são extremamente dolorosas com descrição dos pacientes infectados, de dores em queimação, pontadas e formigamento.

As pessoas mais suscetíveis ao problema são a população com faixa etária a partir dos 50 anos. No entanto, também podem ser acometidos pela doença pacientes com diabetes, pacientes com neoplasias, pessoas em tratamento por quimioterápicos, além de indivíduos em situação de estresse físico ou emocional.

TRATAMENTO

Existe tratamento, que quando iniciado precocemente, evitaria o aparecimento de uma complicação extremamente grave que é a neurite herpética. A condição pode durar vários anos, manifestando-se por dores intensas no trajeto da terminação nervosa previamente comprometida. Dessa forma, é fundamental que o tratamento seja iniciado o mais breve possível, baseado em medicação antiviral: aciclovir ou valaciclovir administrados por 7 a 10 dias, após avaliação médica.

Vale ressaltar que quando a doença acomete terminações nervosas, principalmente na face, especialmente ao redor de olhos ou, em lesões extensas no abdome e tórax, muitas vezes o paciente deve ser internado com administração do tratamento por via endovenosa.

PREVENÇÃO

A condição também pode ser prevenida por meio da administração de vacina altamente eficaz, com aplicação de duas doses em um intervalo de dois a seis meses. O público-alvo para aplicação da vacina inclui preferencialmente pacientes com faixa etária a partir dos 50 anos ou mais.

* Por Dr. David Salomão Lewi – CRM SP 37.481

Infectologista do Hospital Israelita Albert Einstein