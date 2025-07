Hospitais universitários e governo promovem mutirão com mais de mil cirurgias no ‘Dia E’ do SUS

Ação conjunta entre Ministério da Saúde e 45 hospitais universitários busca reduzir filas com mais de 7.900 atendimentos previstos em um único dia

Rafael Nascimento/MS 'Será o maior e mais diverso mutirão de cirurgias da história do SUS', declarou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha



O governo federal anunciou nesta quarta-feira (2) a realização de um grande mutirão de atendimentos médicos, que ocorrerá no próximo sábado, dia 5 de julho, em todo o Brasil. A ação, intitulada “Dia E”, envolve quarenta e cinco hospitais universitários federais vinculados à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) e faz parte do programa “Agora Tem Especialistas”, lançado para reduzir as filas do Sistema Único de Saúde (SUS).

De acordo com o Ministério da Saúde, a expectativa é de que, apenas neste sábado, sejam realizados mais de mil cirurgias, mil e duzentas consultas e cerca de cinco mil e seiscentos exames, totalizando mais de sete mil e novecentos atendimentos especializados em um único dia.

“Será o maior e mais diverso mutirão de cirurgias da história do SUS”, declarou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.

Outras duas edições do mutirão estão previstas para os meses de setembro e dezembro, dentro do mesmo esforço coordenado.

Eficiência e humanização no atendimento. O projeto também conta com a participação ativa do Ministério da Educação, responsável pela gestão dos hospitais universitários.

Segundo o ministro Camilo Santana, o objetivo é otimizar a capacidade dos hospitais públicos universitários, ao mesmo tempo em que se oferece um atendimento mais humanizado à população. “É um esforço coletivo para garantir o cuidado com o paciente, reduzir filas e diminuir o tempo de espera por atendimentos especializados”, afirmou Santana.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Monitoramento inédito da fila do SUS

Na esteira da iniciativa, o governo anunciou ainda a criação de um painel nacional de monitoramento das filas do SUS, que vai permitir o acompanhamento em tempo real dos tempos de espera por consultas, exames e cirurgias. A ferramenta, inédita no sistema público de saúde brasileiro, promete maior transparência e agilidade, e será fundamental para que estados e municípios possam receber apoio federal na organização de sua demanda reprimida. “Queremos aproximar o SUS da experiência que as pessoas têm com os planos de saúde, em relação à agilidade e previsibilidade dos atendimentos”, destacou Padilha.

Atendimento com apoio da rede privada

O programa Agora Tem Especialistas também prevê a contratação complementar de clínicas, hospitais e ambulatórios privados, por meio de credenciamento contínuo, para dar suporte aos atendimentos especializados que não puderem ser absorvidos integralmente pela rede pública.

A expectativa do governo é que a soma de ações como o “Dia E”, o novo painel de monitoramento e as parcerias com o setor privado ajude a reduzir significativamente a fila do SUS ao longo dos próximos meses. A realização do mutirão neste sábado marca mais um passo na estratégia federal de reestruturação do atendimento especializado em saúde, com foco na eficiência, descentralização e cuidado com o cidadão.