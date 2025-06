Jovem vence a obesidade após depressão pós-parto e se torna inspiração para outras mulheres

Mãe de uma criança com autismo, ela perdeu 17 kg em 5 meses sem ajuda profissional e compartilhou sua rotina nas redes sociais

João Tolentino/Agência Royals/Divulgação Bruna Luiza Menezes Vieira Pardim compartilha sua jornada nas redes sociais



A advogada Bruna Luiza Menezes Vieira Pardim, de 32 anos, enfrentou um processo intenso de transformação física e emocional após lidar com depressão pós-parto, compulsão alimentar e ausência de rede de apoio. Mãe de Benjaminn, de 5 anos — diagnosticado com autismo —, ela chegou a ganhar mais de 20 quilos ao longo de um período marcado por esgotamento, isolamento e autonegligência. “Eu vivia em função da minha família. Literalmente me anulei. A comida virou meu refúgio e o espelho, meu inimigo”, relata.

A virada veio em 8 de outubro de 2024. Sem roupas adequadas para treinar, sem suplementação ou acompanhamento profissional, Bruna decidiu iniciar sozinha uma rotina de exercícios físicos. Paralelamente, passou a compartilhar sua jornada nas redes sociais — o que acabou atraindo outras mulheres que se identificaram com sua história. “Deus me presenteou com mulheres incríveis que se identificaram comigo. Isso me deu forças para continuar”, afirma.

Transformação além da estética

Em apenas cinco meses, Bruna reduziu seu peso de 82 kg para 65 kg. Mas, segundo ela, o mais importante não foi o emagrecimento, e sim a reconquista do amor-próprio e da autoestima. “Voltei a me amar, a me maquiar, a me olhar no espelho com carinho. Redescobri a mulher que existia em mim”, diz.

Além dos ganhos emocionais, a mudança de hábitos também impactou positivamente sua saúde física. “Eu venci a asma com a prática de atividade física. Aprendi que não existe fórmula mágica: o emagrecimento é resultado de alimentação equilibrada, exercícios e constância.”

Mensagem para outras mães

Bruna faz questão de deixar uma mensagem para outras mulheres, especialmente mães, que se sintam exaustas ou esquecidas: “Não se esqueçam de vocês mesmas. Façam por vocês, mesmo que seja 1% por dia. O pouco bem feito é melhor que o muito mal feito”. A pergunta que a acompanha e se tornou seu lema resume sua transformação: “Se você perde para a comida, de quem mais vai vencer?”.