Lula defende criminalização de notícias falsas sobre vacinação

Fala do presidente ocorreu durante sua live semanal, que contou com a presença da ministra da Saúde, Nísia Trindade, nesta terça-feira, 12

ANDRE VIOLATTI/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Lula criticou quem espalha notícias falsas sobre as vacinas



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu a criminalização da disseminação de notícias falsas sobre vacinação durante sua live semanal, o ‘Conversa com o Presidente’, nesta terça-feira, 12. Ao lado da ministra da Saúde, Nísia Trindade, Lula ressaltou a importância da área da saúde e criticou quem espalha informações falsas sobre as vacinas. “Quando você tem um facínora qualquer que resolve fazer propaganda contrária, nós temos que processa-lo criminalmente”, afirmou o petista. “É preciso criminalizar quem dissemina informações falsas sobre vacinação”. Durante a transmissão, a ministra da Saúde também fez duras críticas aos negacionistas e responsabilizou a gestão anterior pela má administração da pandemia. Segundo ela, não havia um programa eficiente de imunização, não apenas para a Covid-19, mas também para outras doenças que requerem vacinação. A ministra destacou o aumento de 60% na imunização do HPV, que combate o câncer de útero, como exemplo. “Estamos voltando a ter aumento, por exemplo, de 60% na imunização do HPV, que prevê combate ao câncer de útero”, disse a ministra. Nísia alertou que o movimento antivacina não é exclusivo do Brasil e que há uma disseminação de informações falsas sobre o assunto. As chamadas “fake news” confundem a população e até mesmo alguns setores políticos endossam essas informações, causando pânico na população. “O movimento antivacina não ocorre apenas no Brasil, mas há uma disseminação de divulgações falsas sobre o assunto”, disse. “As fake news confundem a população sobre a importância da vacinação.” Segundo ela, até alguns setores políticos referendam essas informações, levado pânico à população”, emendou.