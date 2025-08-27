Mais de 350 médicos vão discutir o futuro da harmonização corporal no Brasil

Evento reúne classe de saúde e farmacêutico explica evolução da área que também atua no reparo de danos em acidentes

Divulgação Evento será realizado no Hotel Grand Mercure Ibirapuera, em São Paulo,



Acontece entre os dias 30 e 31 de agosto no Hotel Grand Mercure Ibirapuera em São Paulo, a segunda edição do Bioss, evento que reúne a classe médica para a discussão da ciência, segurança e responsabilidade em procedimentos que vão além da harmonização corporal. O encontro traz importantes painéis sobre o uso e eficácia do polimetilmetacrilato (PMMA) dentro de apresentações científicas importantes.

Para Maurício Olmedo, CEO da MTC Medical, esse é um momento único e um grande divisor de águas, já que o tema é sempre cercado de polêmicas e é preciso esclarecer os fatos. “A opinião pública está mudando sua visão em relação ao polimetilmetacrilato (PMMA) por conta do combate que é travado contra as notícias falsas, as difamações e a desinformação. Infelizmente, ao longo dos anos, o PMMA foi caluniado e culpabilizado por erros que não o envolviam. Enquanto, a verdade é que o PMMA é um dispositivo médico extremamente seguro e aprovado pela Anvisa”.

De acordo com o porta-voz da empresa que produz o Biossimetric, uma das marcas que é referência no mercado de preenchedores permanentes, o produto ainda contribui para o resgate da autoestima de diversos pacientes, com melhora da saúde emocional e mudança de qualidade de vida. “Quem utiliza, alcança seu objetivo e está satisfeito com o resultado. Esses pacientes defendem o produto e ajudam a combater as distorções disseminadas. Para nós, essa mudança acontece porque, veículos como o de vocês, estão abrindo espaço para contarmos a verdade sobre o produto e isso, faz a diferença”, complementa.

Ciência além da parte visual: quando a reparação vai na alma

Uma paciente, que prefere não ser identificada, conta que sua vida foi transformada após fazer um tratamento corretivo com polimetilmetacrilato (PMMA). A mulher já havia realizado quatro lipoenxertias em busca de resolver uma assimetria que a desmotivava, inclusive, de ir a viagens e compromissos sociais. Infelizmente, os procedimentos anteriores não deram certo e as intercorrências geraram sequelas nos glúteos, com evidência de fibrose e outras complicações. Somente com a aplicação do procedimento com PMMA ela conseguiu a correção desejada e ainda conquistou a melhora da flacidez muscular. O resultado ficou tão bom que a mesma investiu em tratamentos no combate à celulite e das fibroses e, hoje, afirma que é uma nova mulher.

Ainda, em outro caso, um estudo publicado como artigo científico na Revista Sociedade Científica confirmou a eficácia e segurança do polimetilmetacrilato (PMMA) no tratamento corretivo de sequelas pós-traumáticas na região glútea. O caso analisado foi de uma paciente de 43 anos que, após sofrer um acidente, foi diagnosticada com a síndrome de Morel-Lavallée.

Dr. Hamilton Couto foi o responsável pelo tratamento do caso que ganhou correção através de um preenchedor à base de PMMA. “A paciente sofreu uma lesão muscular que gerou prejuízo estético acentuado no glúteo direito. Realizamos o estudo no próprio consultório e demonstramos que, o tratamento, progressivamente, restabeleceu o volume, contorno e a projeção do bumbum”.

Ao todo, 350 médicos estão inscritos para o evento que apresentará 35 painéis que abordarão artigos científicos, atualizações técnicas e a segurança do procedimento. “Também teremos outras exposições, como, por exemplo, da Sociedade Brasileira de Harmonização (SBH). Encontros como este são essenciais para nossa indústria, já que nosso compromisso enquanto fabricante de dispositivo médico, é com a saúde e bem-estar de todos os pacientes”.

Maurício ainda comenta que ser empresário no ramo da saúde não é tarefa fácil no Brasil. “A área da saúde e a produção farmacêutica são as mais reguladas e fiscalizadas de todas as indústrias. Diferente, por exemplo, da indústria metalúrgica, que recebe inspeções mais administrativas ou tributárias, nós temos inspeção contínua e um monitoramento efetivo por parte da Anvisa. Tudo que produzimos e até mesmo nossa capacidade fabril, de qualidade, manutenção da qualidade e boas práticas passa pela fiscalização contínua. Então, vejo que o desafio é se manter empresário, investir em tecnologia e continuar de portas abertas”, finaliza.