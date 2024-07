Marcio Atalla explica a suposta dependência de açúcar

No Caçadores de Mito desta semana, o apresentador esclarece se é verdade que o açúcar, assim como outras drogas, pode viciar ou se é mito; assista ao vídeo

Circula na internet um vídeo afirmando que o açúcar causa dependência semelhante a outras drogas. A comparação entre o vício em açúcar e o vício em drogas ou álcool pode ser considerada infundada e especialistas desmentem essa informação. Não há registros de pessoas consumindo açúcar puro em grandes quantidades ou apresentando disfunções graves, como incapacidade de trabalhar ou estudar, devido ao consumo de açúcar. O suposto vício está relacionado ao consumo de alimentos doces, que geralmente contêm uma combinação de gordura e açúcar. Essa combinação provoca a liberação de dopamina no cérebro, mas não é comparável ao efeito das drogas. A intensidade da liberação de dopamina ao consumir doces é muito menor e não causa as mesmas adaptações estruturais no cérebro que o uso de substâncias ilícitas.

O cérebro humano busca recompensas e a dopamina é parte desse sistema, mas não age sozinha. A sensação de querer consumir doces está mais próxima de um desejo intenso do que de um vício. O problema reside na constante busca por recompensas e na frequência com que o cérebro é estimulado, muitas vezes por atividades cotidianas, como passar horas no celular. Portanto, é importante diferenciar entre um desejo intenso e um vício real. O consumo excessivo de açúcar pode levar a problemas de saúde, como obesidade e diabetes, porém não deve ser confundido com a dependência química. A conscientização sobre os verdadeiros efeitos do açúcar e a promoção de uma alimentação equilibrada são passos essenciais para uma vida saudável.

