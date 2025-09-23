Jovem Pan > Saúde > Medicamentos contra lúpus são incluídos no rol de cobertura dos planos de saúde

Medicamentos contra lúpus são incluídos no rol de cobertura dos planos de saúde

Produtos incorporados são para os pacientes adultos que apresentam episódios frequentes da doença e alta incidência de sintomas, apesar do uso da terapia padrão

  • 23/09/2025 16h37
Freepik Medicamentos A doença possui fatores genéticos que podem gerar predisposição ao seu desenvolvimento

A partir de 3 de novembro, os planos de saúde passarão a ser obrigados a cobrir dois medicamentos usados no tratamento do lúpus, o anifrolumabe e o belimumabe, que foram incluídos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) nesta semana.

O lúpus é uma doença autoimune em que os anticorpos do paciente atacam as próprias células do corpo em uma reação exagerada de proteção. Existem dois tipos da enfermidade: o lúpus eritematoso sistêmico (LES) e o lúpus cutâneo (LC). No LC, apenas a pele é afetada, sendo comum a formação de lesões nas bochechas e no nariz, conhecidas como “borboleta”. Já no LES, os tecidos internos do organismo podem ser atingidos, especialmente os rins, que são considerados a principal preocupação clínica. A maior parte dos pacientes apresenta esse tipo mais abrangente.

Os medicamentos incorporados ao rol são para os pacientes adultos com LES que apresentam episódios frequentes da doença e alta incidência de sintomas, apesar do uso da terapia padrão. A estimativa é de que cerca de 2 mil pessoas sejam beneficiadas com a inclusão.

Essa é a primeira vez que um medicamento voltado especificamente para o tratamento do lúpus é incluído no rol da ANS. Em 2024, o belimumabe já havia entrado na lista, mas restrito ao tratamento da nefrite lúpica, complicação renal causada pela doença.

Origem do lúpus

A doença possui fatores genéticos que podem gerar predisposição ao seu desenvolvimento. Quando uma pessoa com essa tendência é exposta a algum gatilho, o lúpus pode se manifestar. Contudo, os gatilhos ainda não são completamente compreendidos pela comunidade médica. Mesmo em casos de predisposição familiar, nem todos os indivíduos desenvolvem a enfermidade.

Entre os fatores externos que agravam o quadro, a exposição solar é um dos mais relevantes. A radiação ultravioleta pode provocar tanto o surgimento da doença quanto a piora dos sintomas. Isso acontece porque a radiação estimula substâncias na pele, como proteínas que sofrem alterações e passam a ser identificadas pelo organismo como agentes estranhos, desencadeando uma reação de defesa contra elas.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Nátaly Tenório 

