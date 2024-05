Médico é afastado por importunação sexual durante cirurgia na Santa Casa de São Paulo

Médico é investigado por passar a mão na região genital de paciente durante cirurgia na Santa Casa de São Paulo; caso está sob investigação sigilosa

KEVIN DAVID/A7 PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Em nota, A Santa Casa afirmou repudiar veementemente qualquer ato de assédio ou importunação que fira a dignidade humana



Um médico residente em ortopedia na Santa Casa de São Paulo está sendo investigado por importunação sexual durante uma cirurgia realizada há duas semanas. O profissional foi afastado após denúncia anônima feita à direção do hospital. A conduta do médico, que teria passado a mão na região genital da paciente, foi filmada. A instituição confirmou o caso e informou que uma sindicância interna foi instaurada para apurar o ocorrido. O nome do médico investigado não foi divulgado. A Santa Casa está prestando assistência à vítima e garantindo que a investigação seja realizada de forma sigilosa. Em nota, o hospital afirmou repudiar veementemente qualquer ato de assédio ou importunação que fira a dignidade humana. A sindicância seguirá com o objetivo de apurar todas as responsabilidades no caso. A denúncia não foi formalizada à Polícia Civil nem ao Conselho Regional de Medicina de São Paulo (Cremesp).

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O Conselho Regional de Medicina de São Paulo (Cremesp) informou que abrirá uma investigação sobre o caso, que será conduzida sob sigilo. A entidade de classe se comprometeu a apurar os fatos e tomar as medidas necessárias. O médico envolvido permanece afastado enquanto as investigações estão em andamento.

Publicado por Heverton Nascimento

*Reportagem produzida com auxílio de IA