Jovem Pan > Saúde > Memória fraca: quando é hora de se preocupar?

Memória fraca: quando é hora de se preocupar?

O neurologista Dr. Renato Anghinah explica quando o esquecimento é algo normal e quais sinais indicam a necessidade de investigação médica

  • Por Brazil Health
  • 12/08/2025 22h43 - Atualizado em 13/08/2025 00h30
  • BlueSky
atlascompany/Freepik avatar Demência de perda de memória e conceito de alzheimer Diagnóstico precoce é importante para tratar possíveis causas

A perda de memória pode acontecer em qualquer idade, mas nem sempre é motivo de preocupação. No vídeo, o neurologista Dr. Renato Anghinah explica quando o esquecimento é algo normal — seja na juventude ou na maturidade — e quais sinais indicam a necessidade de investigação médica. Ele também orienta sobre hábitos que ajudam a preservar a saúde cerebral e a importância do diagnóstico precoce para tratar possíveis causas. Assista e entenda quando buscar ajuda.

Leia também

Exames de sangue revolucionam o diagnóstico precoce de doenças complexas
Veja como a alimentação interfere na saúde do cérebro
  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >