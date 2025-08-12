Memória fraca: quando é hora de se preocupar?

O neurologista Dr. Renato Anghinah explica quando o esquecimento é algo normal e quais sinais indicam a necessidade de investigação médica

atlascompany/Freepik Diagnóstico precoce é importante para tratar possíveis causas



A perda de memória pode acontecer em qualquer idade, mas nem sempre é motivo de preocupação. No vídeo, o neurologista Dr. Renato Anghinah explica quando o esquecimento é algo normal — seja na juventude ou na maturidade — e quais sinais indicam a necessidade de investigação médica. Ele também orienta sobre hábitos que ajudam a preservar a saúde cerebral e a importância do diagnóstico precoce para tratar possíveis causas. Assista e entenda quando buscar ajuda.