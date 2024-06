Mês da Conscientização da Infertilidade: médica fala sobre problema que afeta homens e mulheres

Dra. Melissa Cavagnoli explica quais são as investigações que podem ser feitas para detectar a infertilidade e como é importante que o casal trabalhe em conjunto; confira vídeo abaixo

Pixabay Para a especialista, é importante que o casal trabalhe em conjunto para tentar engravidar



No mês mundial da Conscientização da Infertilidade, a ginecologista Dra. Melissa Cavagnoli (CRM/SP 160.337) fala sobre a infertilidade. Problema que atinge homens e mulheres, a infertilidade pode ser caracterizada quando os casais estão tentando engravidar sem métodos contraceptivos há mais de um ano. A Dra. Melissa explica no vídeo abaixo quais são as investigações que podem ser feitas para detectar as causas e como é importante que o casal trabalhe em conjunto nesse momento.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Assista ao vídeo completo abaixo