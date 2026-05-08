Ministério da Saúde afirma que disseminação de hantavírus no Brasil ‘permanece baixa’

Ainda não há registro da circulação da variante Andes, cepa relacionada ao episódio de transmissão interpessoal que aconteceu no cruzeiro Hondius, em território nacional

Marcelo Camargo/Agência Brasil Sede do Ministério da Saúde, em Brasília



O Ministério da Saúde informou nesta sexta-feira (8) que o risco global de disseminação do hantavírus “permanece baixo”, segundo avaliação mais recente da Organização Mundial da Saúde (OMS). Apesar do surto da doença com casos confirmados no cruzeiro Hondius, a circulação na América do Sul está sendo investigada sem impacto direto para o Brasil até o momento.

Ainda não há registro da circulação da variante Andes no Brasil, cepa relacionada ao episódio de transmissão interpessoal que aconteceu no navio e também já foram confirmados casos na Argentina e no Chile. Os casos humanos no Brasil não apresentam transmissão entre pessoas.

Segundo o Ministério da Saúde, os casos confirmados em território brasileiro são transmitidos pelo “contato do vírus com mucosa (conjuntival, da boca ou do nariz), por meio de mãos contaminadas com excretas de roedores”, uma variante diferente.

O que é o hantavírus?

De acordo com o Ministério da Saúde, a hantavirose é uma zoonose viral aguda que, no Brasil, se manifesta principalmente na forma da Síndrome Cardiopulmonar por Hantavírus (SCPH), um quadro grave que pode comprometer o sistema respiratório e cardiovascular.

O vírus pertence à família Hantaviridae e tem como reservatórios naturais roedores silvestres, que eliminam o agente infeccioso pela urina, fezes e saliva sem apresentar sintomas ao longo da vida.

A transmissão para humanos ocorre, na maioria dos casos, pela inalação de aerossóis contaminados a partir das excretas desses animais. Também pode acontecer por contato direto com mucosas — como olhos, boca e nariz —, por ferimentos na pele ou mordidas de roedores. Embora rara, a transmissão entre pessoas já foi registrada em países como Argentina e Chile, associada a um tipo específico do vírus.

Sintomas

Os sintomas da hantavirose podem variar de um quadro inicial inespecífico, com febre, dores no corpo e mal-estar, até formas mais graves, com comprometimento pulmonar e cardíaco.

Nos casos severos, a doença pode evoluir rapidamente para insuficiência respiratória e síndrome da angústia respiratória aguda (SARA), exigindo atendimento médico imediato. O período de incubação varia de uma a cinco semanas, podendo chegar a até 60 dias.

Tratamento

Ainda segundo o Ministério da Saúde, não existe tratamento específico para a infecção por hantavírus. O manejo dos pacientes é feito com medidas de suporte, de acordo com a gravidade de cada caso, geralmente em ambiente hospitalar.

Por se tratar de uma doença de evolução rápida e potencialmente fatal, a hantavirose é de notificação compulsória imediata, devendo ser comunicada às autoridades de saúde em até 24 horas.

A pasta também destaca a importância da prevenção, especialmente para profissionais mais expostos, como trabalhadores rurais e equipes de saúde.

O uso de equipamentos de proteção individual, como máscaras PFF3, luvas, aventais e óculos de proteção, é recomendado em situações de risco, além de medidas que evitem o contato com ambientes contaminados por roedores.