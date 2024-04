Ministério da Saúde amplia vacinação contra a dengue para faixa etária de 4 a 59 anos

Medida visa evitar perda do imunizante com vencimento em abril; público que receber a primeira dose terá acesso à segunda

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO Adesão à campanha de vacinação contra a dengue, que era recomendada apenas para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, tem sido baixa no país



O Ministério da Saúde anunciou na noite de quarta-feira (17) uma nova estratégia de vacinação contra a dengue, ampliando a faixa etária para todas as pessoas entre 4 a 59 anos, que é o limite etário especificado na bula da vacina Qdenga, aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). “Os municípios que tiverem muitas vacinas contra dengue com validade até 30/04, representando um risco de perda física, poderão aplicá-las em faixa etária ampliada, de 6 a 16 anos. Em caso de necessidade, municípios poderão ampliar a estratégia para a faixa etária aprovada pela Anvisa, entre 4 a 59 anos, conforme disponibilidade de doses que vencerão até 30 de abril de 2024”, escreveu a Secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente, Ethel Maciel, em publicação nas redes sociais nesta quinta-feira (18).

A adesão à campanha de vacinação contra a dengue, que era recomendada apenas para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, tem sido baixa no país. Com a ampliação da faixa etária, o Ministério da Saúde busca garantir que todas as pessoas que receberam a primeira dose tenham acesso à segunda dose. A estratégia foi elaborada para evitar o vencimento das doses e garantir a imunização da população contra a dengue. A Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo não se pronunciou sobre a possível ampliação do público-alvo definitiva até o momento.

