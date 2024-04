Ministério da Saúde aponta baixa adesão à vacinação contra gripe no Brasil

Apenas 22% do público-alvo se vacinou contra a gripe, com 14,4 milhões de doses aplicadas de um total de 75,8 milhões de pessoas; campanha começou em 25 de março

Paulo Pinto/ Agência Brasil - 30/08/2023 Meta é imunizar 75 milhões de pessoas por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), incluindo idosos, gestantes, crianças, profissionais de saúde, entre outros



De acordo com informações divulgadas pelo Ministério da Saúde neste domingo (21), apenas 22% do público-alvo da campanha de vacinação contra a gripe se imunizou até o momento. Isso representa 14,4 milhões de doses aplicadas de um total de 75,8 milhões de pessoas que fazem parte do grupo prioritário. A campanha teve início em 25 de março e a meta é imunizar 75 milhões de pessoas por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), incluindo idosos, gestantes, crianças, profissionais de saúde, entre outros. Segundo a ministra da Saúde, Nísia Trindade, a vacinação contra a influenza em 2024 será realizada no primeiro semestre do ano nas regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, enquanto no Norte ocorrerá no segundo semestre. Essa mudança na estratégia, implementada desde 2023, leva em consideração as particularidades climáticas de cada região, visando combater a circulação viral e transmissão da gripe, especialmente durante o Inverno Amazônico.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Os estados com as menores taxas de vacinação até o momento são o Distrito Federal (13,78%), Mato Grosso do Sul (14,18%), Mato Grosso (14,36%), Bahia (14,92%) e Rio de Janeiro (17,76%). A composição da vacina deste ano visa proteger contra a Influenza A (H1N1), Influenza A (H3N2) e Influenza B, sendo essencial a imunização de todos os grupos prioritários para prevenir a disseminação da doença e reduzir os impactos na saúde pública.

Publicado por Heverton Nascimento

*Reportagem produzida com auxílio de IA