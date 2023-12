Ministério da Saúde incorpora vacina contra dengue no SUS

Imunização deve ser iniciada em fevereiro de 2024 e alcançar cerca de 3,1 milhões de pessoas

Fotos: Walterson Rosa/MS Nísia Trindade, ministra da Saúde



A ministra da Saúde, Nísia Trindade, afirmou que a vacina contra a dengue foi implantada ao Sistema Único de Saúde (SUS) nesta quinta-feira, 21, tornando o Brasil o primeiro país do mundo a conceder acesso público a essa vacina. O imunizante não será aplicado em larga escala, por conta da capacidade de produção do laboratório. Em clínicas privadas, as doses de Qdenga podem ser encontradas por valores que podem chegar até R$500. Pelas redes sociais, Nísia enfatizou que “áreas e grupos mais vulneráveis” devem ser priorizados de acordo com “a orientação do Conitec, que avalia fatores como o acesso e a relação custo-benefício”. Para o próximo ano, cerca de 6,2 milhões de doses devem ser ofertadas pra um grupo de 3,1 milhões de pessoas – o imunizante é aplicado em duas doses – entre os meses de fevereiro e novembro. Em 2015, a Anvisa aprovou o uso de outra vacina com função similar, a Dengvaxia. Entretanto, ela não obteve alta adesão porque é indicada apenas para pessoas que já foram contaminadas.

“Estamos discutindo uma transferência de tecnologia com a empresa e é muito provável que consigamos um resultado positivo”, afirmou a ministra. A ideia é que o imunizante, que atualmente é produzido pelo laboratório japonês Takeda, possa ser fabricado no Brasil. A estratégia para a utilização das doses ofertadas ainda será definida pelo Ministério da Saúde, tendo em vista que elas poderão ser utilizadas em pessoas de 4 a 60 anos.

A Anvisa concedeu o aval para a vacina Qdenga, também chamada de TAK-003, em março deste ano. Em testes clínicos, a vacina demonstrou eficácia geral de 80,2% para evitar infecções e 90,4% em casos graves. Em 2023, o Brasil ficou em primeiro lugar no mundo como o local com mais casos de dengue. De acordo com o Ministério da Saúde, o número de casos já ultrapassa 1 milhão de casos, sendo 23,4 ml graves e 1.000 mortes.