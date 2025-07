O coração sob a lente nuclear: como exames nucleares salvam vidas 

Exame de cintilografia miocárdica ajuda a prevenir infartos e avaliar a gravidade da isquemia cardíaca em pacientes com risco cardiovascular

Freepik É fundamental consultar um médico e realizar exames que avaliem o risco de desenvolver doenças cardíacas



As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no Brasil. Entre elas, o infarto do miocárdio é o mais temido. Quando não fatal, pode causar aumento do tamanho do coração, prejudicando seu funcionamento e comprometendo a qualidade de vida do indivíduo.

Identificar riscos é o primeiro passo

Além de medidas preventivas, como manter uma alimentação saudável e praticar atividade física regularmente, é fundamental consultar um médico e realizar exames que avaliem o risco de desenvolver doenças cardíacas. Para pessoas com fatores de risco, como hipertensão, diabetes, obesidade ou tabagismo, que apresentam sintomas como dor no peito ou falta de ar, a realização de exames diagnósticos é essencial — entre eles, destaca-se a Cintilografia de Perfusão Miocárdica.

Como o exame detecta problemas nas artérias coronárias

As artérias coronárias são responsáveis por levar sangue ao músculo do coração, garantindo que ele exerça sua função de bombear sangue para o restante do corpo. Quando há obstruções nesses vasos, o fluxo sanguíneo pode se tornar insuficiente, especialmente em momentos de maior esforço físico ou emocional. Isso pode causar sintomas como dor no peito (angina) ou falta de ar — quadro conhecido como isquemia miocárdica.

A Cintilografia de Perfusão Miocárdica avalia esse fluxo sanguíneo. O exame é realizado com a injeção de um material radioativo na veia, que percorre as artérias coronárias até o músculo cardíaco. Por meio da imagem captada pela gama-câmara, é possível visualizar se o sangue está sendo distribuído normalmente pelo coração.

Segurança e eficácia de um exame consagrado

O procedimento é feito em duas etapas: repouso e estresse. Na primeira, o radiotraçador é injetado com o paciente em repouso. Na segunda, a substância é administrada durante esforço físico em esteira ergométrica ou por meio de um medicamento que simula o estresse. A escolha do método depende da condição física do paciente. A comparação entre as duas fases permite identificar a presença e a gravidade da isquemia miocárdica.

A Cintilografia Miocárdica é segura, com baixa taxa de complicações, mesmo em pacientes com doenças cardíacas graves. A quantidade de radiação emitida é mínima. O exame é realizado há mais de 50 anos em todo o mundo, e há milhares de estudos científicos que comprovam sua eficácia para identificar riscos cardiovasculares e orientar o tratamento adequado — que pode salvar vidas.

Não deixe de cuidar do seu coração. Procure um médico para avaliar sua saúde e, se necessário, realizar a Cintilografia de Perfusão Miocárdica. A Clínica Villela Pedras está à disposição para ajudar.

