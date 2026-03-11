O melhor remédio para o coração pode estar no seu prato e quase ninguém percebe

O cirurgião vascular Dr. Akash K. Prakasan explica por que pequenas mudanças na alimentação podem reduzir riscos e ajudar a prevenir problemas no coração e nos vasos

As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte não só no Brasil, mas em todo o mundo. Todos os anos, milhares de brasileiros vão a óbito em decorrência dessas doenças. Elas afetam o coração e os vasos sanguíneos, lesando órgãos-alvo, como coração, cérebro e rins. Os principais fatores de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares são tabagismo, colesterol em excesso (que pode se acumular e levar à formação de placas de gordura), hipertensão, obesidade, estresse, depressão e diabetes.

O que realmente muda o risco

Todos os dias, milhares de pacientes são submetidos a procedimentos invasivos cardiovasculares, o que permitiu um avanço significativo no cuidado e prolongou nossa expectativa de vida, mas o verdadeiro remédio não vem de bisturi ou medicamento – ele está no prato que você monta todo dia. O maior fator de risco modificável para doenças vasculares está no seu prato – e a mais poderosa intervenção terapêutica que existe também está lá.

O que a ciência já mostrou sobre dietas

A dieta sobre a qual temos mais evidências de diminuição da mortalidade cardiovascular é a mediterrânea. O estudo PREDIMED demonstrou uma redução relativa de aproximadamente 30% no risco de AVC, infarto e morte atribuíveis a doenças cardiovasculares nos pacientes que mantiveram uma dieta mediterrânea suplementada com azeite de oliva extravirgem ou mix de nozes, sem alteração do peso corporal, mas, mesmo assim, houve críticas ao desenho do estudo.

A verdade é que não há dieta mágica universal – genética, microbioma (trilhões de bactérias intestinais) e ambiente individual ditam o que funciona para você. O melhor remédio? Prato variado, natural e personalizado.

O papel do intestino na saúde

As evidências científicas atuais sugerem fortemente que a composição da microbiota intestinal, analisada por meio das fezes, pode ser um preditor mais preciso do peso corporal e da tendência à obesidade do que apenas a análise do prato de comida, demonstrando que precisamos também nos preocupar com nossa flora intestinal e alimentá-la de forma saudável.

Como Hipócrates, o pai da medicina, já proclamava há 2.500 anos – “Que o teu alimento seja o teu remédio, e o teu remédio seja o teu alimento” –, a verdadeira cura começa na cozinha, não na farmácia ou no bisturi. Essa sabedoria ancestral, validada por estudos modernos, nos lembra que precisamos restaurar o equilíbrio perdido na era dos ultraprocessados.

Dr. Akash K. Prakasan é Cirurgião Vascular do Setor de Cirurgia Vascular do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia – São Paulo

Membro da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular (SBACV-SP)