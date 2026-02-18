O truque do laboratório que ajuda o embrião a se fixar no útero e pode virar gravidez

A Dra. Stephanie Majer explica como uma técnica de laboratório pode aumentar as chances de implantação em casos específicos da fertilização in vitro

Fertilização in vitro



Na fertilização in vitro, cada etapa conta. Desde a coleta dos óvulos até a transferência embrionária, pequenos detalhes podem fazer a diferença no sucesso do tratamento. Em alguns casos, a medicina reprodutiva lança mão de uma técnica chamada Assisted Hatching, ou eclosão assistida, que tem como objetivo facilitar a implantação do embrião no útero. Trata-se de um recurso preciso, realizado em laboratório, indicado apenas para situações bem definidas.

O papel da zona pelúcida na implantação

O embrião é envolto por uma estrutura chamada zona pelúcida, uma espécie de "casquinha" protetora que envolve as células nas primeiras fases do desenvolvimento. No ciclo natural, ao chegar ao útero, o embrião

rompe essa camada espontaneamente – processo conhecido como eclosão –, para então se fixar na parede

uterina e iniciar a gestação.

Em alguns casos, porém, essa zona pelúcida pode se tornar mais espessa ou rígida, dificultando a saída do

embrião. Quando isso acontece, a implantação pode não ocorrer, mesmo quando o embrião é de boa

qualidade. É nesse contexto que o Assisted Hatching pode ser indicado, atuando como um facilitador desse

processo natural.

Como funciona o Assisted Hatching no laboratório

O Assisted Hatching é uma técnica realizada por embriologistas especializados, com o uso de equipamentos

de alta precisão. Com o auxílio de um laser controlado, é feita uma pequena abertura na zona pelúcida,

permitindo que o embrião "saia da casca" com mais facilidade no momento adequado.

Todo o procedimento acontece em microscópios específicos, com rigoroso controle de temperatura, do

ambiente e de vibração, garantindo a máxima segurança para o embrião. A técnica é rápida, indolor e

realizada pouco antes da transferência embrionária para o útero. Não há contato direto com as células do

embrião – apenas com a estrutura externa que o envolve.

Em quais situações a técnica é indicada

O Assisted Hatching não é indicado para todos os casos de fertilização in vitro. Costuma ser recomendado

em situações específicas, como em embriões congelados, que podem apresentar zona pelúcida mais espessa

após o processo de criopreservação. Também pode ser considerado em pacientes com idade materna

avançada, histórico de falhas repetidas de implantação ou em transferências de embriões que passaram por

biópsia para testes genéticos.

A decisão de realizar a técnica é sempre individualizada e baseada na avaliação do histórico do casal, das

características embrionárias e da estratégia do tratamento. Quando bem indicada, ela pode representar um

pequeno "empurrãozinho" que faz a diferença em um processo tão delicado.

O Assisted Hatching é um exemplo de como a tecnologia atua para otimizar cada detalhe da fertilização in

vitro. Ao respeitar o tempo e a biologia do embrião, a técnica busca aumentar as chances de implantação

sem substituir os processos naturais. Em reprodução humana, cada cuidado importa – e, às vezes, ajudar o

embrião a dar o próximo passo é exatamente o que faltava para transformar a tentativa em gravidez.

Dra. Stephanie Majer – CRM/SP 174028 | RQE 393260

Ginecologista graduada em Medicina pelo Centro Universitário São Camilo, com especialização em

Reprodução Humana no Hospital Pérola Byington e especialista em Reprodução Assistida na ENNE Clinic. Membro da Brazil Health.