OMS convoca reunião do comitê de emergência devido à varíola dos macacos

O comitê de emergência da Organização Mundial de Saúde (OMS) irá se reunir “o mais rápido possível” para avaliar se é necessário declarar o nível de alerta mais alto para a epidemia de varíola dos macacos em curso em vários países africanos, anunciou, nesta quarta-feira (7) o diretor da organização. “Dada a propagação do mpox fora da República Democrática do Congo e a possibilidade de uma nova propagação internacional dentro e fora da África, decidi convocar um comitê de emergência para me aconselhar sobre se a epidemia constitui uma emergência de saúde pública de interesse internacional”, declarou Tedros Adhanom Ghebreyesus em conferência de imprensa. “O comitê irá se reunir o mais rápido possível”, destacou.

Uganda registrou os seus dois primeiros casos de mpox na semana passada no distrito de Kasese, na fronteira ocidental, nas cidades de Mpondwe e Bwera.

Quênia e Burundi anunciaram um e três casos de mpox, respectivamente, no mês passado. A República Democrática do Congo notificou 11.000 casos em 20 de julho, incluindo 450 mortes. Ruanda e Costa do Marfim também relataram casos nos últimos dias.

A doença é caracterizada por erupções cutâneas que podem aparecer nos órgãos genitais ou na boca. Pode causar febre, dor na garganta ou nos gânglios linfáticos. É transmitida através do contato próximo com pessoas ou animais infectados, assim como através de objetos contaminados pelo paciente, como roupas ou roupas de cama.

