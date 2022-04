Paulo Guedes testa positivo para Covid-19

Ministro recebeu três doses de imunizantes contra o novo coronavírus e está com sintomas leves

FáTIMA MEIRA/FUTURA PRESS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Ministro da economia Paulo Guedes



O ministro da Economia, Paulo Guedes, testou positivo para a Covid-19 nesta segunda-feira, 25. A informação foi confirmada e divulgada pela assessoria especial de comunicação social da Pasta. De acordo com o setor, ele já recebeu três doses de imunizantes contra o novo coronavírus e está com sintomas leves. Os compromissos presenciais desta semana do ministro foram todos cancelados para que ele possa ficar em isolamento, mas ele mantém a agenda de reuniões virtuais.