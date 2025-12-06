Por que arrotamos? O que é normal, o que preocupa e quando procurar um médico

Saiba por que soltamos arrotos, quais sinais merecem atenção e como aliviar o incômodo no dia a dia

8photo/Freepik Hábitos alimentares, bebidas gaseificadas e até fatores emocionais influenciam no arroto



Arrotar é um mecanismo natural do corpo para liberar o ar preso no estômago. Embora seja parte do funcionamento normal, a frequência e a forma como isso ocorre podem dizer muito sobre a saúde digestiva. Especialistas explicam que, apesar de a maioria dos casos ser benigna, algumas situações exigem atenção.

O que acontece no corpo durante um arroto

A eructação acontece quando o estômago empurra o ar para o esôfago e, depois, para a boca. O processo é regulado por um anel muscular, o esfíncter esofágico inferior, que se abre para permitir a saída do ar. Isso alivia a pressão interna após a entrada de ar ou a formação de gases.

Entre as causas mais comuns estão hábitos alimentares, bebidas gaseificadas e até fatores emocionais. Ainda assim, muita gente se assusta com a frequência dos arrotos, sem saber que, na maioria das vezes, eles fazem parte da rotina.

Principais motivos que levam ao arroto

Engolir ar durante a alimentação, ao falar enquanto mastiga, comer rápido, beber com canudo ou mascar chiclete

Consumo de bebidas gaseificadas, como refrigerantes, água com gás e cerveja

Estômago muito cheio, especialmente após refeições grandes ou aceleradas

Refluxo, que facilita a subida do ar acumulado

Ansiedade, que aumenta a respiração rápida e favorece a entrada de ar no estômago

Fermentação intestinal causada por alimentos como feijão, lentilha, brócolis, repolho e cebola

Uso de medicamentos que relaxam o esfíncter esofágico inferior

Tabagismo, que estimula a entrada de ar durante as tragadas

Quando o arroto deixa de ser normal

Embora seja fisiológico, o arroto merece investigação quando fica frequente ou vem acompanhado de outros sintomas. Médicos alertam para sinais de possível refluxo, gastrite, intolerâncias alimentares ou alterações no esvaziamento do estômago. Entre os alertas estão:

Arrotos repetidos ao longo do dia, quase contínuos

Sensação de queimação no peito ou na garganta

Comida voltando após as refeições, mesmo sem esforço

Náuseas, distensão abdominal ou desconforto significativo

Odor forte ou desagradável nos arrotos, sugerindo fermentação excessiva

Perda de peso, falta de apetite ou dificuldade para engolir

Início do sintoma após iniciar um novo medicamento

Casos persistentes podem estar ligados a hérnia de hiato, doença do refluxo, gastroparesia ou intolerâncias, como à lactose e à frutose. A avaliação médica é indicada especialmente quando os arrotos atrapalham o dia a dia ou vêm com dor.

O que fazer para reduzir arrotos no dia a dia

Algumas medidas simples ajudam a reduzir a entrada ou a formação de ar no aparelho digestivo. Entre as orientações gerais estão:

Comer devagar e mastigar bem os alimentos

Evitar bebidas gaseificadas em excesso

Reduzir chicletes e balas duras, que aumentam a aerofagia

Controlar a ansiedade com técnicas de respiração e pausas conscientes

Reduzir alimentos que fermentam muito no intestino

Evitar deitar logo após as refeições

Avaliar com o médico se algum medicamento recente pode influenciar o sintoma

Além de melhorar o conforto digestivo, essas mudanças ajudam a reduzir episódios ligados ao refluxo e à sensação de estômago pesado. A orientação profissional é fundamental quando há sintomas persistentes ou associados à dor ou perda de peso.

Prof. Dr. Alfredo Salim – CRM/SP 43163 | RQE 132808

Clínico geral

Head nacional da Brazil Health