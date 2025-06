Por que tantos casais não conseguem engravidar?

Infertilidade afeta milhões, mas soluções simples podem ajudar antes dos tratamentos complexos, segundo especialista em reprodução humana; leia entrevista com o ginecologista Luiz Eduardo T. Albuquerque

Freepik Estima-se que 15% dos casais brasileiros enfrentam dificuldades para engravidar



Engravidar é um sonho natural para muitos casais, mas a realidade mostra que a concepção nem sempre é fácil. Estima-se que 15% dos casais brasileiros enfrentam dificuldades para engravidar. Para entender melhor o problema e descobrir alternativas acessíveis antes dos tratamentos de alta complexidade, entrevistamos o ginecologista Luiz Eduardo T. Albuquerque, especialista em Reprodução Assistida e Diretor Médico do Centro de Reprodução Humana Fertivitro.

Doutor Luiz Eduardo, por que tantos casais estão enfrentando dificuldade para engravidar hoje em dia?

Luiz Eduardo T. Albuquerque: A infertilidade tem se tornado cada vez mais comum, e isso tem várias causas. Uma delas é o estilo de vida moderno, com estresse, sedentarismo, tabagismo, alimentação ruim e exposição a poluentes. Além disso, muitas mulheres têm postergado a gravidez, e a idade afeta diretamente a fertilidade feminina. Mas é importante destacar que o problema pode estar no homem, na mulher ou em ambos.

Quando um casal deve procurar ajuda médica?

Luiz Eduardo T. Albuquerque: Quando estão tentando há mais de um ano sem sucesso, se a mulher tem menos de 35 anos. Acima dessa idade, o ideal é procurar ajuda após seis meses de tentativas. Quanto mais cedo identificarmos o motivo, maiores as chances de sucesso com medidas simples.

Muitas pessoas acreditam que o problema está sempre na mulher. Isso ainda é comum?

Luiz Eduardo T. Albuquerque: Sim, infelizmente. Mas os dados mostram que em cerca de 30% dos casos o problema é exclusivamente feminino, 30% exclusivamente masculino e os 40% restantes são mistos ou sem causa aparente. Por isso é fundamental que os dois façam exames — como espermograma e avaliação hormonal.

Existem recursos simples que podem ajudar os casais antes de buscar um tratamento mais complexo?

Luiz Eduardo T. Albuquerque: Com certeza. Um exemplo são os lubrificantes vaginais específicos para quem está tentando engravidar. Eles não atrapalham a mobilidade dos espermatozoides como os convencionais e podem ser um aliado interessante. Além disso, testes de ovulação, apps de monitoramento do ciclo e ajustar a frequência das relações sexuais nos dias mais férteis podem fazer bastante diferença.

E em relação à alimentação e estilo de vida, o que o senhor recomenda?

Luiz Eduardo T. Albuquerque: O básico continua sendo muito eficiente: parar de fumar, reduzir o álcool, manter uma rotina de exercícios físicos, dormir bem e apostar em uma alimentação equilibrada, com frutas, legumes, grãos integrais e gorduras saudáveis. Tudo isso melhora a qualidade dos óvulos e espermatozoides.

A ansiedade pode atrapalhar a fertilidade?

Luiz Eduardo T. Albuquerque: Muito. A pressão por engravidar rapidamente pode gerar um estresse enorme, que afeta hormônios importantes no processo reprodutivo. Buscar apoio emocional, seja com terapia ou grupos de apoio, pode ser um diferencial para tornar esse caminho mais leve e aumentar as chances de sucesso.

Qual mensagem o senhor deixa para os casais que estão tentando engravidar?

Luiz Eduardo T. Albuquerque: Mantenham o diálogo, cuidem da saúde física e emocional, e não hesitem em procurar um especialista no momento certo. Em muitos casos, a solução está em atitudes simples e acessíveis. A medicina está aí para ajudar, mas entender o corpo e adotar hábitos saudáveis pode ser o primeiro e mais importante passo.

*Da Redação / Portal Brazil Health