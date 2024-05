Prevent Senior suspende venda de planos de saúde em SP e RJ

Medida foi tomada devido à sobrecarga na demanda por atendimentos devido aos atuais surtos de diversas doenças, conforme comunicado da empresa

A operadora de planos de saúde Prevent Senior decidiu suspender temporariamente a venda de seus planos em São Paulo e no Rio de Janeiro a partir do dia 31 de maio. A medida foi tomada devido à sobrecarga na demanda por atendimentos devido aos atuais surtos de diversas doenças, conforme comunicado da empresa. Inicialmente, a Prevent Senior havia anunciado a suspensão das vendas a partir do dia 10 de maio, porém, após uma reunião com a Agência Nacional de Saúde (ANS), decidiu continuar comercializando os produtos até o dia 30 deste mês. A ANS esclareceu que a operadora havia solicitado a pausa das vendas no dia 30 de abril, o que não estava de acordo com a normativa do órgão. A agência reguladora destacou que a suspensão da comercialização dos planos da Prevent Senior não afeta os atuais beneficiários da operadora. A empresa justificou que a medida visa preservar a qualidade dos serviços prestados aos mais de 580 mil beneficiários, diante do cenário de alta demanda por atendimentos.

