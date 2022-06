Reino Unido confirma transmissão comunitária da varíola dos macacos no país

Maioria dos casos está concentrado em Londres, informa agência de saúde do governo britânico

Cynthia S. Goldsmith / Centers for Disease Control and Prevention / AFP Surto de varíola dos macacos atinge principalmente países da Europa



A varíola dos macacos está se espalhando de pessoa para pessoa no Reino Unido, confirmou a Agência de Segurança de Saúde do Reino Unido (UKHSA, na sigla em inglês). De acordo com a agência, a maior parte dos casos está concentrada na capital inglesa, Londres, onde 112 dos 190 casos foram detectados no país até o momento. Outro dado é que 111 dos casos são em homens gays, bissexuais ou que têm relações sexuais com outros homens. Apenas dois casos são em mulheres. Viagens recentes a outros países na Europa dentro de 21 dias a partir do início dos sintomas foram relatadas em 34 dos casos confirmados, ou cerca de 18% dos casos confirmados até 31 de maio. “O atual surto é a primeira vez que o vírus se propaga de uma pessoa para outra na Inglaterra e onde ligações de viagem com um país endêmico não foram identificadas”, informou a agência. A varíola dos macacos é transmitida através de contato próximo com uma pessoa infectada, e era endêmica em regiões do oeste da África. Os sintomas mais comuns incluem feridas e bolhas pelo corpo, febre, dor de cabeça, dores musculares e desânimo. Até agora, a UKHSA identificou ligações a bares gays, saunas e ao uso de aplicativos de encontros no Reino Unido e no exterior. “As investigações continuam, mas até agora nenhum fator único ou exposição que ligue os casos foi identificado”, alertou a UKSHA.