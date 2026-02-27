Reposição hormonal na menopausa causa câncer? O que a ciência diz hoje

Endocrinologista Dr. Filippo Pedrinola esclarece uma das maiores dúvidas das mulheres na menopausa: a reposição hormonal realmente aumenta o risco de câncer?

Melany @ tuinfosalud.com/Unsplash Reposição hormonal pode trazer benefícios cardiovasculares e melhorar significativamente a qualidade de vida



No vídeo, o endocrinologista Dr. Filippo Pedrinola esclarece uma das maiores dúvidas das mulheres na menopausa: a reposição hormonal realmente aumenta o risco de câncer? Ele explica como um estudo de 2002 gerou medo generalizado, mas também mostra o que mudou desde então — tipos de hormônios, critérios de indicação e o conceito de “janela de oportunidade”. Segundo o especialista, quando bem indicada e acompanhada, a reposição pode trazer benefícios cardiovasculares e melhorar significativamente a qualidade de vida. Assista e entenda como avaliar riscos e benefícios de forma individualizada e segura.