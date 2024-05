Rio Grande do Sul tem 1.380 casos notificados de leptospirose, quatro mortes confirmadas e 10 em investigação

Do total de notificações, 124 casos foram confirmados, 542 descartados e 714 estão em observação

MAX PEIXOTO/DIA ESPORTIVO/ESTADÃO CONTEÚDO A contaminação ocorre através da exposição à urina de ratos ou outros animais contaminados, especialmente em locais alagados



A Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul informou que foram notificados 1.380 casos de leptospirose no Estado. Deste total, 124 foram confirmados, 542 descartados e 714 estão em investigação. Até o momento, foram confirmadas quatro mortes pela doença desde o início das enchentes que afetam a região. O governo investiga outros dez casos de óbito. Entre os mortos estão dois homens de 56 e 50 anos, moradores de Cachoeirinha e Porto Alegre, e dois de Venâncio Aires e Travesseiro.

A bactéria Leptospira, responsável pela doença, é transmitida pela pele, podendo se misturar à água em enchentes e atingir os seres humanos. A infecção é considerada febril aguda, com risco de letalidade de 40% nos casos mais graves. A contaminação ocorre através da exposição à urina de ratos ou outros animais contaminados, especialmente em locais alagados.

Os sintomas da leptospirose incluem febre, dor de cabeça, dor muscular, falta de apetite e náuseas/vômitos. Em casos graves, podem ocorrer síndromes como a de Weil, hemorragia pulmonar, comprometimento pulmonar e manifestações hemorrágicas. O tratamento varia de ambulatorial a hospitalização imediata, dependendo da gravidade dos sintomas. A prevenção da leptospirose envolve evitar o contato com água ou lama de enchentes.

É recomendado o uso de botas e luvas de borracha, caso seja inevitável o contato com áreas alagadas. Após a exposição, é necessário desinfetar o local com uma solução de hipoclorito de sódio a 2,5%. A orientação do Ministério da Saúde é fundamental para evitar a propagação da doença e proteger a população.

*Reportagem produzida com auxílio de IA