Saiba o que é o ligamento cruzado anterior e o que fazer em caso de ruptura

Dr. Moises Cohen fala sobre uma das lesões mais comuns na prática de esportes e como ela pode afetar a mobilidade

Freepik Lesão do ligamento cruzado anterior é uma das mais comuns em esportes



O ortopedista a traumatologista Moises Cohen fala sobre a lesão do ligamento cruzado anterior, uma das mais comuns em esportes. Ele explica o que é o ligamento cruzado anterior, o impacto de sua ruptura e como essa lesão pode afetar a mobilidade. “O LCA é a estrutura dentro do joelho responsável pela estabilidade da articulação. Quando ele rompe, o joelho fica com um movimento de rotação para o qual ele não foi fabricado. Aí que vem o falseio. Você fica incapacitado de jogar futebol, beach tennis ou qualquer outro esporte”, destaca o médico. Cohen também detalha o que deve ser feito após a lesão, desde o diagnóstico até o procedimento de reabilitação, e como esse processo é essencial para garantir que você volte às suas atividades normais com segurança.

Assista ao vídeo completo