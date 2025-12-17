São Paulo realiza 1,3 milhão de cirurgias eletivas em 2025, recorde no SUS

Novo modelo de financiamento e ampliação de leitos impulsionam recorde de procedimentos e redução de filas na rede estadual

stefamerpik/Freepik Cirurgia, operação, cirurgiões



O Estado de São Paulo realizou, em 2025, 1,3 milhão de cirurgias eletivas na rede do Sistema Único de Saúde (SUS), o maior volume já registrado. O número representa crescimento de 85% em relação a 2022, quando foram feitos cerca de 700 mil procedimentos, segundo dados da Secretaria de Estado da Saúde (SES-SP). Ao considerar os três anos da atual gestão, o total chega a 3,5 milhões de cirurgias. Em 2023, foram realizadas 1 milhão; em 2024, 1,2 milhão; e, neste ano, 1,3 milhão.

De acordo com o governo estadual, a expansão está associada à ampliação da rede assistencial, à abertura e reativação de mais de 8 mil leitos desde 2023 e à adoção de um novo modelo de financiamento, a chamada Tabela SUS Paulista, que complementa os valores pagos pelo governo federal.

Nos últimos 12 meses, as cirurgias oncológicas passaram de 7.983, em 2022, para 10.753, alta de 34,7%. As cirurgias cardíacas cresceram 28,6%, de 76.481 para 98.382 procedimentos. Já as cirurgias do aparelho da visão aumentaram 38%, de 47.479 para 67.708. “A modernização da Tabela SUS Paulista e a ampliação dos leitos permitiram reduzir filas, acelerar cirurgias e ampliar o acesso em todas as regiões”, afirmou o secretário estadual da Saúde, Eleuses Paiva.

As cirurgias eletivas são procedimentos programados, realizados quando não há risco imediato de morte. Incluem intervenções ortopédicas, oftalmológicas, ginecológicas e gerais, entre outras, com impacto direto na qualidade de vida dos pacientes.

Um dos beneficiados foi Sebastião Luiz da Silva, de 69 anos, morador de Itatinga, que passou por uma cirurgia cardíaca no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu. Ele afirmou que esperava realizar o procedimento apenas no próximo ano, mas teve a cirurgia antecipada. “Sempre estive tranquilo, confiando que o momento certo chegaria”, disse.

Criada pela atual gestão, a Tabela SUS Paulista permite o pagamento de valores complementares a hospitais filantrópicos. Até setembro deste ano, cerca de R$ 8 bilhões foram destinados a santas casas e entidades parceiras do SUS. Em agosto, o governo estadual ampliou o programa para hospitais municipais, o que deve beneficiar mais de 100 unidades em cerca de 70 cidades.