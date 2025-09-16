Sextorsão digital entre adolescentes: o novo risco silencioso à saúde sexual

O aumento de casos de sextorsão digital tem tornado adolescentes mais vulneráveis a chantagens, controlando não apenas sua vida íntima, mas também sua saúde emocional e psicológica

Sextorsão, ou extorsão sexual, é uma forma de cibercrime que consiste em ameaçar a divulgação de imagens de conteúdo sexual da vítima, com o objetivo de forçá-la a atender às exigências do agressor, que podem envolver submissão, controle da vítima, práticas sexuais forçadas ou extorsão financeira. A chantagem sexual imposta pelo agressor, exigindo que a vítima exiba ou compartilhe, virtualmente, imagens de cunho sexual, configura o abuso sexual baseado em imagens (ASBI).

Formas e dinâmicas da sextorsão

O ASBI refere-se à captação, criação ou compartilhamento não consensual de imagens que revelam a intimidade corporal ou sexual de uma pessoa, por meio de fotos ou vídeos. A sextorsão é uma forma de ASBI, assim como a coerção para o sexting, que envolve pressionar, ameaçar ou coagir alguém a compartilhar suas imagens íntimas; o deepfake, uso de inteligência artificial para criar imagens sexualizadas falsas ou digitalmente alteradas; e o cyberflashing, que é o envio não solicitado e indesejado de imagens sexualmente explícitas.

Diversos perfis de agressores podem praticar a sextorsão, desde parceiros íntimos abusivos e controladores até conhecidos da vítima ou desconhecidos, bem como criminosos, todos utilizando meios ilícitos para obter material destinado à exploração sexual e exercer poder e controle coercitivo sobre a vítima. Nessas situações, os perpetradores utilizam a sextorsão para induzir a vítima a compartilhar imagens íntimas e, posteriormente, chantageá-la em troca de dinheiro.

Predadores sexuais também utilizam sites e aplicativos de encontros online, além de plataformas de redes sociais, para se conectar com as vítimas, realizando ataques a pessoas emocionalmente vulneráveis por meio de encontros românticos fraudulentos. Sem desconfiar, a vítima se envolve no compartilhamento de momentos e imagens íntimas, bem como comunicação sexual virtual, que serão usados como material de extorsão. Assim, acaba se submetendo à chantagem do perpetrador por medo da exposição.

Consequências e medidas de prevenção

Um estudo com 1.385 adolescentes vítimas de sextorsão revelou que quase 60% eram menores de idade no momento da ocorrência e conheciam os agressores pessoalmente, frequentemente como parceiros românticos. Entre esses, 75% forneceram imagens aos agressores de forma consciente, mas 67% se sentiram coagidos a compartilhar as imagens; um terço sofreu ameaças de agressão física e intimidação por meses; 50% não revelou os incidentes, e poucos denunciaram à polícia ou a sites. Em comparação aos adultos, os menores de idade foram mais expostos à violência e, com mais frequência, foram incitados à autolesão.

Diante disso, é fundamental tomar medidas de proteção contra a sextorsão, principalmente entre adolescentes, adultos jovens e pessoas emocionalmente vulneráveis:

Educação sexual com discussão sobre comportamentos sexuais de risco em redes sociais.

Monitoramento dos conteúdos virtuais acessados por adolescentes.

Discussão e orientação sobre os riscos do compartilhamento de imagens íntimas e identificação de comportamentos de manipulação online.

Trabalho sobre consciência a respeito de consentimento, coerção e violência de gênero, adaptando a linguagem para adolescentes e adultos jovens.

Recomendação do uso de plataformas seguras para comunicação e relacionamentos.

Ensino para identificar sinais de alerta, como declarações de amor prematuras, pedidos para entrar em canais privados, pedidos de dinheiro ou envio de imagens íntimas precocemente.

Alerta de que golpistas podem criar conexões emocionais intensas para manipular e isolar a vítima.

Lucia Alves S Lara – CRM 123389/SP RQE 0415/1997

Mestre e Doutora pela USP, coordenadora do Serviço de Saúde do setor de Reprodução Humana da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto USP, Vice-Presidente da Comissão Nacional Especializada de SEXOLOGIA da FEBRASGO

