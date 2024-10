Solidão aumenta frequência de pesadelos, diz estudo norte-americano

Embora a pesquisa não tenha estabelecido uma relação direta de causa e efeito, os autores sugerem que a solidão pode indicar uma carência de suporte social

A solidão pode impactar negativamente a saúde mental e o bem-estar físico, resultando em um aumento na ocorrência de pesadelos. Um estudo realizado pela Oregon State University revelou que indivíduos que se sentem isolados tendem a ter sonhos mais perturbadores, uma consequência do estresse gerado pela ausência de conexões sociais. Os cientistas analisaram informações de 827 adultos e 782 voluntários, e os resultados mostraram que a solidão não apenas eleva a frequência de pesadelos, mas também intensifica sua natureza. Os sonhos ruins se tornam mais vívidos e aterrorizantes, comprometendo a qualidade do sono reparador.

Embora a pesquisa não tenha estabelecido uma relação direta de causa e efeito, os autores sugerem que a solidão pode indicar uma carência de suporte social. Essa falta de apoio pode levar a um estado de alerta constante e à ruminação, fatores que contribuem para o aumento do estresse e, por conseguinte, para a ocorrência de pesadelos. A equipe de pesquisa planeja explorar se o conteúdo dos pesadelos é influenciado pela solidão e quais intervenções poderiam ser eficazes para mitigar essas experiências negativas. Os achados do estudo foram divulgados na revista Journal of Psychology, destacando a importância de abordar a solidão e suas repercussões na saúde mental.

